Job Fraud Case: തട്ടിപ്പ് കേസ്: നടൻ കലാഭവൻ സോബി ജോർജ് അറസ്റ്റിൽ

എറണാകുളം: തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റും നടനുമായ കലാഭവൻ സോബി ജോർജ്ജ് അറസ്റ്റിൽ. അറസ്റ്റു ചെയ്തത് ഊന്നുകൾ പോലീസാണ്.
സോബി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ ശേഷം മുങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സോബി ജോർജിനെതിരെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി 150 കേസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്ത സോബിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പോലീസുകാരന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബ് എറിഞ്ഞ കേസ്: 2 ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ
ചെറുവാഞ്ചേരിയിൽ പോലീസുകാരന്റെ വീടിനു നേരെ ബോംബ് എറിഞ്ഞ കേസിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ. രണ്ട് ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരാണ് പിടിയിലായത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികെയാണ് കോളയാട് സ്വദേശി രാഹുലിനെയും മുഴക്കുന്ന് സ്വദേശി ജിതിനെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കണ്ണവം സർട്ടേഷനിലെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീടിനുനേരെ ആയിരുന്നു ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
എറിഞ്ഞ ബോംബ് പൊട്ടാത്തത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ബൈക്കിൽ എത്തിയ രണ്ടുപേരാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മുഖംമൂടി വച്ച് ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറച്ചു കൊണ്ട് രണ്ടുപേർ പോകുന്നത് നാട്ടുകാരും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സഹായകമായത്.
