/Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പുതിയ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ അതിജീവിത പുതിയ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് തുറന്നു പരിശോധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെതിരായാണ് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
എറണാകുളം ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഇത് സംബന്ധിച്ച് സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധവും നിയമപരമായി നിലനിൽക്കാത്തതുമാണെന്ന് അതിജീവിത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നിയമത്തിന്റെ കാവലാകേണ്ട കോടതികളിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്റെ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഹനിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി കളയണമെന്നാണ് അതിജീവിത ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ മെമ്മറി കാർഡ് ഈ രീതിയിൽ അനധികൃതമായി തുറന്നു പരിശോധിച്ചതിന് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളോ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഉണ്ടായോ എന്നും കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അതിജീവിത ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരുന്ന മെമ്മറി ദൃശ്യങ്ങൾ 3 തവണയാണ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചത്. ഇത് ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ തെളിയുകയും ഉണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈക്കോടതി വസ്തുതാന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായല്ല നടന്നതെന്നും തന്റെ സ്വകാര്യത ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നും അതിജീവിത ഹർജിയുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ? എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ അന്വേഷണം നടത്തിയവർ ശേഖരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.
ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ജീവനക്കാരന്റെ മൊഴി അതേപടി വിശ്വസിക്കുകയും ആ ഫോണുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ അന്വേഷണസംഘം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പെൻഡ്രൈവ് 5 മാസത്തോളം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി സീനിയർ ക്ലർക്കിന്റെ കൈവശം അനധികൃതമായി ഇരുന്നിട്ടും അതിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ചില്ലെന്നും അതിജീവിത ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
2017 ലായിരുന്നു അതിജീവിതയായ നടി തൃശൂരിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് യാത്രചെയ്യവേ ആക്രമിക്കപെട്ടതും പ്രതികൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.