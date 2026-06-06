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Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പുതിയ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയിൽ

കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് മൂന്ന് പേരെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 06, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:30 PM IST
Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പുതിയ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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