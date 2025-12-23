Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ ഉടൻ; ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് സർക്കാർ

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പീൽ ഉടൻ നൽകിയേക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രോസിക്യൂഷൻ ശുപാർശ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കേസിൽ അപ്പീൽ ക്രിസ്മസ് അവധി കഴിഞ്ഞാല് നല്കും. അപ്പീലില് വിചാരണക്കോടതി വിധിയിലെ പിഴവുകള് ചൂണ്ടികാട്ടും. കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ട വിധിക്കെതിരെയായിരിക്കും ആദ്യം അപ്പീല് നല്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേസില് അപ്പീല് നല്കുമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും മന്ത്രിമാര് അടക്കമുള്ളവരും നേരത്തെതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
കേസില് ഒന്നു മുതല് ആറുവരെയുള്ള പ്രതികള് കുറ്റക്കാരാണെന്നായിരുന്നു വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിധി. ഒന്നാം പ്രതി പള്സര് സുനി, രണ്ടാം പ്രതി മാര്ട്ടിന് ആന്റണി, മൂന്നാം പ്രതി മണികണ്ഠന്, നാലാം പ്രതി വി പി വിജീഷ്, അഞ്ചാം പ്രതി എച്ച് സലിം, ആറാം പ്രതി പ്രദീപ് എന്നിവരെ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരിക്കുന്നു.
ആറ് പേര്ക്കും 20 വര്ഷം കഠിന തടവും പിഴയുമായിരുന്നു കോടതി വിധിച്ചിരുന്നത്. കേസിലെ എട്ടാം പ്രതി ദിലീപ് അടക്കം നാല് പ്രതികളെ കോടതി കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് സര്ക്കാര് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്.
