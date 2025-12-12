Actress Attack Case Verdict: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: 6 പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന്; ദിലീപിനെ വിട്ടയക്കാനുള്ള കാരണവും ഇന്നറിയാം

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആറ് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്നുണ്ടാകും. ഇവർക്ക് ജീവപര്യന്തം നൽകണമെന്നായിരിക്കും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിക്കുക.
പ്രതികൾ ഏഴര വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിനാൽ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന് പ്രതിഭാഗവും വാദിക്കും. എന്തായിരിക്കും ശിക്ഷ എന്ന് ഇന്ന് വിധിച്ചാൽ ദിലീപിനെ കേസിൽ വിട്ടയക്കാനുള്ള കാരണവും ഇന്നറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ ദിലീപിന് പങ്കില്ലെന്ന വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദിലീപ്. ദിലീപിനെ എന്തുകൊണ്ട് കുറ്റവിമുക്തനാക്കി? ദിലീപിനെതിരെ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകൾ കോടതി എന്തുകൊണ്ട് തള്ളി എന്ന ചർച്ചകൾക്കിടയിലാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് പറയുന്നത്. ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ 4 പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെവിട്ടു.
കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും പ്രതികളുടെയും വാദം കേട്ട ശേഷമായിരിക്കും എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഹണി എം. വർഗീസ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. കേസിലെ ആദ്യ ആറു പ്രതികൾ അതായത് പൾസർ സുനി, മാർട്ടിൻ ആന്റണി, ബി. മണികണ്ഠൻ, വി.പി. വിജീഷ്, എച്ച്. സലിം (വടിവാൾ സലിം), പ്രദീപ് എന്നിവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വിധിച്ചിരുന്നു. ഇവരെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കേസിൽ ദിലീപിന് ഇന്ന് ഹാജരാകേണ്ട. പ്രതികൾക്കെതിരെ കൂട്ടബലാത്സഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അറിയാം ദിലീപ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രതികളെ എന്തുകൊണ്ട് കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയെന്ന്?
