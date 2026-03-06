English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Angamali Jasliya Accident: അങ്കമാലി വാഹനാപകടം: പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ

അങ്കമാലി അപകടത്തിലെ പ്രതി സിറിയകിൻ്റെ അച്ഛൻ ജോർജിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 6, 2026, 10:05 AM IST
  • അങ്കമാലിയിൽ ജെസ്‌ലിയയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാനാകാതെ പോലീസ്
  • പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ ജോർജ്ജിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു

കൊച്ചി:  അങ്കമാലിയിൽ ജെസ്‌ലിയയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാനാകാതെ പോലീസ്. പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ ജോർജ്ജിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. 

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസം പകർന്ന് മഴ എത്തുന്നു; 8 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്

പ്രതിയെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചതിനാണ് ഈ അറസ്റ്റ്. ഇതിനിടയിൽ കേസിലെ പ്രതി സിറിയക് മുൻ‌കൂർ ജാമ്യം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ്. പ്രതിക്കായി പോലീസ് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന സമയത്താണ് ഈ നീക്കം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യത്തെ എതിർത്ത് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ തന്നെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അപകടം നടന്ന് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് കഴിയാത്തതിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ജെസ്‌ലിയ ജോൺസണിനെ ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് സിറിയക് ഓടിച്ച കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത്.  

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം

തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ ജെസ്‌ലിയയ്ക്ക് ചികിത്സയിലിരിക്കവേ മസ്തിഷ്‌കാഘാതം സംഭവിക്കുകയും തുടർന്ന് ജെസ്‌ലിയയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. എടവനക്കാട് സ്വദേശിയായിരുന്ന ജെസ്‌ലിയ പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്പോർട്സിലും മിടുക്കിയായിരുന്നു. പഠനത്തിനുള്ള പണം ജെസ്‌ലിയ പാർട്ടൈം ജോലി ചെയ്തതാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

AccidentAccident caseAngamali Accident CaseFather Of Accused ArrestedErnakulam

