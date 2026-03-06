Angamali Jasliya Accident: അങ്കമാലി വാഹനാപകടം: പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി: അങ്കമാലിയിൽ ജെസ്ലിയയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാനാകാതെ പോലീസ്. പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ ജോർജ്ജിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
പ്രതിയെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചതിനാണ് ഈ അറസ്റ്റ്. ഇതിനിടയിൽ കേസിലെ പ്രതി സിറിയക് മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ്. പ്രതിക്കായി പോലീസ് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന സമയത്താണ് ഈ നീക്കം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തെ എതിർത്ത് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ തന്നെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അപകടം നടന്ന് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് കഴിയാത്തതിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ജെസ്ലിയ ജോൺസണിനെ ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് സിറിയക് ഓടിച്ച കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത്.
തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ ജെസ്ലിയയ്ക്ക് ചികിത്സയിലിരിക്കവേ മസ്തിഷ്കാഘാതം സംഭവിക്കുകയും തുടർന്ന് ജെസ്ലിയയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. എടവനക്കാട് സ്വദേശിയായിരുന്ന ജെസ്ലിയ പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്പോർട്സിലും മിടുക്കിയായിരുന്നു. പഠനത്തിനുള്ള പണം ജെസ്ലിയ പാർട്ടൈം ജോലി ചെയ്തതാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്.
