കൊച്ചി: ജസ്ലിയ കേസിൽ അങ്കമാലി പോലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്. ജസ്ലിയയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിലെ പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിന് അങ്കമാലി പോലീസിന് ഒരു വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആലുവ ഡിവെഎസ്പി റിപ്പോർട്ട് നൽകി.
വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടിയാണ് പോലീസ് പാലിച്ചതെന്നും പ്രതിക്കായി പോലീസ് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിയെ പിടികൂടുനനത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അലംഭാവം ഉണ്ടായതായി ജസ്ലിയയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് റൂറൽ എസ്പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആലുവ ഡിവെഎസ്പി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അങ്കമാലി പൊലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇന്ന് പ്രതിക്കായി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും. കേസിലെ പ്രതി ദോ സിറിയക്കിനെ മാർച്ച് ആറിനായിരുന്നു വാഗമണ്ണിലെ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ പ്രതി രൂപമാറ്റം വരുത്തിയതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇതിനിടയിൽ പ്രതിയെ കിട്ടാത്തതിനാൽ പ്രതിയുടെ അച്ഛനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചു എന്നതിലായിരുന്നു പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ ജോർജ് പി മാത്യുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റു ചെയ്തെങ്കിലും ജോർജിന് അന്നുതന്നെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ജസ്ലിയ അങ്കമാലി മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 28 നായിരുന്നു കേസിനടിസ്ഥാനമായ സംഭവം നടന്നത്. ജസ്ലിയ പാർട്ട് ടൈം ജോലി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങവെയാണ് പ്രതിയായ സിറിയക് ഓടിച്ച കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത്. അപകടത്തിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതമായ പരിക്കേറ്റ ജസ്ലിയയ്ക്ക് ചികിത്സയ്ക്കിടെ മസ്തിഷ്ക്ക മരണം സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു.
