English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Angamali Jasliya Accident: വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല; ജസ്‌ലിയയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ അങ്കമാലി പോലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്

Angamali Jasliya Accident: വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല; ജസ്‌ലിയയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ അങ്കമാലി പോലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്

കേസിൽ അങ്കമാലി പോലീസ് കൃത്യമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന്  റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 9, 2026, 10:36 AM IST
  • ജസ്‌ലിയ കേസിൽ അങ്കമാലി പോലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്
  • ജസ്‌ലിയയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിലെ പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിന് അങ്കമാലി പോലീസിന് ഒരു വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല

Read Also

  1. Jasliya Johnson Death Case: ജാസ്‌ലിയ ജോൺസന്റെ മരണം: ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി ഡോ. സിറിയക് ജോർജ് അറസ്റ്റിൽ, പിടിയിലായത് വാ​ഗമണ്ണിൽ നിന്ന്

Trending Photos

International Women&#039;s Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
15
International Womens Day 2026
International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
6
Jupiter Transit 2026
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Ketu Transit 2026: മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കേതു; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും സമ്പത്തിലും വൻ മുന്നേറ്റം, ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കും..!
8
Ketu Transit
Ketu Transit 2026: മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കേതു; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും സമ്പത്തിലും വൻ മുന്നേറ്റം, ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കും..!
Angamali Jasliya Accident: വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല; ജസ്‌ലിയയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ അങ്കമാലി പോലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്

കൊച്ചി: ജസ്‌ലിയ കേസിൽ അങ്കമാലി പോലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്.  ജസ്‌ലിയയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിലെ പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിന് അങ്കമാലി പോലീസിന് ഒരു വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആലുവ ഡിവെഎസ്പി റിപ്പോർട്ട് നൽകി. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: നെടുമങ്ങാട് ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്നുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടിയാണ് പോലീസ് പാലിച്ചതെന്നും പ്രതിക്കായി പോലീസ് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിയെ പിടികൂടുനനത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അലംഭാവം ഉണ്ടായതായി ജസ്ലിയയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് റൂറൽ എസ്പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആലുവ ഡിവെഎസ്പി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അങ്കമാലി പൊലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

ഇതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇന്ന് പ്രതിക്കായി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും.  കേസിലെ പ്രതി ദോ സിറിയക്കിനെ മാർച്ച് ആറിനായിരുന്നു വാഗമണ്ണിലെ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും  പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ പ്രതി രൂപമാറ്റം വരുത്തിയതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. 

Also Read: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ 2026: ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത മികച്ച പ്രകടനക്കാർ ഇവർ, ആരൊക്കെ?

ഇതിനിടയിൽ പ്രതിയെ കിട്ടാത്തതിനാൽ പ്രതിയുടെ അച്ഛനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചു എന്നതിലായിരുന്നു പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ ജോർജ് പി മാത്യുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റു ചെയ്‌തെങ്കിലും ജോർജിന് അന്നുതന്നെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.  ജസ്‌ലിയ അങ്കമാലി മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. 

ഫെബ്രുവരി 28 നായിരുന്നു കേസിനടിസ്ഥാനമായ സംഭവം നടന്നത്.  ജസ്‌ലിയ പാർട്ട് ടൈം ജോലി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങവെയാണ് പ്രതിയായ സിറിയക് ഓടിച്ച കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത്. അപകടത്തിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതമായ പരിക്കേറ്റ ജസ്‌ലിയയ്ക്ക് ചികിത്സയ്ക്കിടെ മസ്തിഷ്ക്ക മരണം സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Jasliya CaseJasliya Accident CaseAngamali Jasiya Accident CaseAngamali PoliceCleam chit

Trending News