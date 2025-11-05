Angamaly Child Death: അങ്കമാലിയിലെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് അമ്മൂമ്മ; സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ്, അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും

കൊച്ചി: അങ്കമാലി കറുകുറ്റിയില് ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തിന് മുറിവേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ്. കുഞ്ഞിനെ അമ്മൂമ്മ റോസ്ലി കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പെോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കരുതുന്ന കത്തിയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
കറുകുറ്റി ചീനി സ്വദേശികളായ ആന്റണി-റൂത്ത് ദമ്പതികളുടെ മകള് ഡെല്ന മറിയം സാറയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ അമ്മൂമ്മ റോസ്ലിയുടെ അറസ്റ്റ് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും. നിലവിൽ ഇവർ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത്. ഇവർക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം.
ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കുഞ്ഞിനെ അമ്മൂമ്മയുടെ അരികിൽ കിടത്തിയ ശേഷം അമ്മ റൂത്ത് അടുക്കളയിൽ ജോലിയിലായിരുന്നു. തിരിച്ച് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തിൽ മുറിവേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടത്. തുടർന്ന് അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിലെ മുറിവ് കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ ആശുപത്രി അധികൃതർ ആണ് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അങ്കമാലി പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വീട്ടുകാരുടെയടക്കം മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി.
