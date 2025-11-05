English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Angamaly Child Death: അങ്കമാലിയിലെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് അമ്മൂമ്മ; സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ്, അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും

Angamaly Child Death: അങ്കമാലിയിലെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് അമ്മൂമ്മ; സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ്, അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും

എന്താണ് കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 5, 2025, 11:30 PM IST
  • കറുകുറ്റി ചീനി സ്വദേശികളായ ആന്റണി-റൂത്ത് ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ ഡെല്‍ന മറിയം സാറയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
  • സംഭവത്തിൽ അമ്മൂമ്മ റോസ്‌ലിയുടെ അറസ്റ്റ് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും.

Read Also

  1. Child Death: അങ്കമാലിയില്‍ കൈക്കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; അമ്മുമ്മ അവശനിലയിൽ, അന്വേഷണം

Trending Photos

Chanakya Niti: പണം സമ്പാദിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും എങ്ങനെ എന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: പണം സമ്പാദിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും എങ്ങനെ എന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; മകര രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; മകര രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വ‍ർണവിലയിൽ കുറവ്! കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വില അറിയാം
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വ‍ർണവിലയിൽ കുറവ്! കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വില അറിയാം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Angamaly Child Death: അങ്കമാലിയിലെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് അമ്മൂമ്മ; സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ്, അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും

കൊച്ചി: അങ്കമാലി കറുകുറ്റിയില്‍ ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തിന് മുറിവേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ്. കുഞ്ഞിനെ അമ്മൂമ്മ റോസ്ലി കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പെോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കരുതുന്ന കത്തിയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. 

Add Zee News as a Preferred Source

കറുകുറ്റി ചീനി സ്വദേശികളായ ആന്റണി-റൂത്ത് ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ ഡെല്‍ന മറിയം സാറയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ അമ്മൂമ്മ റോസ്‌ലിയുടെ അറസ്റ്റ് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും. നിലവിൽ ഇവർ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത്. ഇവർക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുണ്ടെന്നാണ് നി​ഗമനം.

Also Read: Angamaly Child Death: അങ്കമാലിയിൽ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; അമ്മൂമ്മ കസ്റ്റഡിയില്‍

ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കുഞ്ഞിനെ അമ്മൂമ്മയുടെ അരികിൽ കിടത്തിയ ശേഷം അമ്മ റൂത്ത് അടുക്കളയിൽ ജോലിയിലായിരുന്നു. തിരിച്ച് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തിൽ മുറിവേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടത്. തുടർന്ന് അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. 

കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിലെ മുറിവ് കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ ആശുപത്രി അധികൃതർ ആണ് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അങ്കമാലി പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വീട്ടുകാരുടെയടക്കം മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Angamaly Child Deathchild deathPoliceഅങ്കമാലി കുഞ്ഞിന്റെ മരണംക്രൈം

Trending News