Drug Bust In Kothamangalam: ബ്രൗൺഷുഗറുമായി അസം സ്വദേശി കോതമംഗലത്ത് പിടിയിൽ

എറണാകുളം : ബ്രൗൺഷുഗറുമായി അസം സ്വദേശി കോതമംഗലത്ത് പിടിയിൽ. പിടിയിലായത് 43 കാരനായ അബു ഹനീഫ് ആണ്.
ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും 6.669 ഗ്രാം ബ്രൗൺ ഷുഗറും, 38,500 രൂപയും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. കോഴിപ്പിള്ളി ഭാഗത്തു നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രാത്രി 10 മണിയോടെ ലഹരിമരുന്നുമായി പ്രതി പിടിയിലായത്.
പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രമോദ് MP, പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ഷമീർ VA, ലിബു PB, റസാക്ക് KA, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ഉബൈസ് PM, ബിൻസാർ VI എന്നിവരടങ്ങിയ എക്സൈസ് സംഘമാണ്. ഇയാൾ ബ്രൗൺഷുഗർ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വിൽപ്പന നടത്താനാണ് കൊണ്ടുവന്ൻതെന്നാണ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞത്.
