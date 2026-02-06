Nitin Nabin Kerala Visit: രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും. ബിജിപിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയെടുത്ത ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ കേരള സന്ദർശനമാണിത്.
ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി എത്തുന്ന അദ്ദേഹം വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിലും തൃശൂരിലും വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:45 ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന നിതിൻ നബിന് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. തുടർന്ന് എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലകളിലെ ബൂത്ത് അധ്യക്ഷന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അങ്കമാലിയിലെ അഡ്ലക്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണ്. വൈകുന്നേരം കൊച്ചി പാലാരിവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന എൻഡിഎ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ദേഹം രാത്രി 8:10 ന് എളമക്കരയിലെ പ്രാന്ത കാര്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന സുപ്രധാന യോഗത്തിലും സംസാരിക്കും.
നാളെ രാവിലെ 7:45 ന് കാലടിയിലെ ശ്രീ ശൃംഗേരി ശങ്കര മഠത്തിലും ശ്രീ ആദിശങ്കര ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലും ദർശനം നടത്തുന്ന അദ്ദേഹം തുടർന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് തിരിക്കും. അവിടെ ഒല്ലൂക്കരയിലെ സോണൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് സമീപം ചുമരെഴുത്ത് നടത്തി ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കും. 2026 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെക്കുറിച്ചും 'വികസിത കേരള'ത്തെക്കുറിച്ചും തൃശൂർ ഹയാത്ത് റീജൻസിയിൽ നടക്കുന്ന ബൗദ്ധിക സംഗമത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും.
സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ, മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എന്നിവരുമായും അദ്ദേഹം വ്യക്തിഗത കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തും. തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച് തൃശൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ശക്തി കേന്ദ്ര ഇൻചാർജുമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടക്കം. ജനുവരി 20 ന് ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിതിൻ നബിൻ്റെ ഈ സന്ദർശനം എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
