English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Christmas Bumper Ticket: 20 കോടി ക്രിസ്മസ് ബമ്പറടിച്ച ലോട്ടറി നഷ്ടപ്പെട്ടു; പരാതിയുമായി റിട്ട. എ എസ് ഐ

Christmas Bumper Ticket: 20 കോടി ക്രിസ്മസ് ബമ്പറടിച്ച ലോട്ടറി നഷ്ടപ്പെട്ടു; പരാതിയുമായി റിട്ട. എ എസ് ഐ

പിറവത്തെ കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ജനുവരി 30 നാണ് നെയ്‌പാത്രം കൊറിയർ ചെയ്തത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 20, 2026, 11:38 AM IST
  • 20 കോടിയുടെ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പറടിച്ച ലോട്ടറി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയുമായി റിട്ട. എഎസ്ഐ
  • റിട്ട. എഎസ്ഐ കെ കെ സജിമോനാണ് ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന പരാതിയിൽ പോലീസിനെയും കോടതിയെയും സമീപിച്ചത്
  • നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത് ജനുവരി 24 ന് ആയിരുന്നു, സമ്മാനമടിച്ചത് XC 138455 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്

Read Also

  1. Kerala Lottery Result Win Win W- 627: വിൻ വിൻ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സമ്മാന ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇവരാണ് ആ ഭാഗ്യശാലികൾ

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Budh Ast 2026: ബുധ അസ്തമയം 2026; ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ രാജയോ​ഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
6
Kumbham Horoscope
Budh Ast 2026: ബുധ അസ്തമയം 2026; ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ രാജയോ​ഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
Christmas Bumper Ticket: 20 കോടി ക്രിസ്മസ് ബമ്പറടിച്ച ലോട്ടറി നഷ്ടപ്പെട്ടു; പരാതിയുമായി റിട്ട. എ എസ് ഐ

കൊച്ചി: 20 കോടിയുടെ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പറടിച്ച ലോട്ടറി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയുമായി റിട്ട. എഎസ്ഐ രംഗത്ത്. പിറവം പാഴൂർ സ്വദേശിയായ റിട്ട. എഎസ്ഐ കെ കെ സജിമോനാണ് ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന പരാതിയിൽ പോലീസിനെയും കോടതിയെയും സമീപിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: റാപ്പർ വേടൻ വിവാഹിതനാകുന്നു; വിവാഹം തൃശൂരിൽവെച്ച്

നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത് ജനുവരി 24 ന് ആയിരുന്നു. സമ്മാനമടിച്ചത് XC 138455 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്. റിട്ടയേർഡ് ആയ ശേഷം സജിമോൻ ട്രാവലർ സർവീസ് നടത്തുകയാണ്.  സജിമോന്റെ വണ്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് അയ്യപ്പന്മാരെയും കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ വിശാഖപട്ടണം സ്വദേശികളായ അയ്യപ്പന്മാർ വണ്ടിയിൽ നെയ്‌പാത്രം മറന്നുവിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു താൻ വാങ്ങിയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും പിന്നീട് ഈ നെയ്‌പാത്രം അയ്യപ്പന്മാർക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനൊപ്പം ടിക്കറ്റും അറിയാതെ അയച്ചുവെന്നാണ് സജിമോൻ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

ജനുവരി 30 ന് പിറവത്തെ കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് അയ്യപ്പന്മാർക്ക് സജിമോൻ പാത്രം അയച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മവന്നു സജിമോൻ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വൈകുന്നേരം കൊറിയർ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാത്രം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല. ഫെബ്രുവരി നാലോടെ നെയ്‌പാത്രം വിശാഖപട്ടണത്ത് ഉടമയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.

Also Read: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

സജിമോൻ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളിയിൽ നിന്നും ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തതെന്നും ടിക്കറ്റിൽ തന്റെ വിലാസമെഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സജിമോന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പിറവം പോലീസ് ku
കുരിയർ സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറ പരിശോധിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സജിമോൻ ഫസ്റ്റ് ക്‌ളാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് പോലീസ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ടിക്കറ്റ് ലോട്ടറി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കണമെന്നും, തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സജിമോൻ ഹൈക്കോടതിയിലും ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Lottery LostLottery ticketBumper LotteryRetired ASIPiravam Police

Trending News