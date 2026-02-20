Christmas Bumper Ticket: 20 കോടി ക്രിസ്മസ് ബമ്പറടിച്ച ലോട്ടറി നഷ്ടപ്പെട്ടു; പരാതിയുമായി റിട്ട. എ എസ് ഐ

കൊച്ചി: 20 കോടിയുടെ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പറടിച്ച ലോട്ടറി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയുമായി റിട്ട. എഎസ്ഐ രംഗത്ത്. പിറവം പാഴൂർ സ്വദേശിയായ റിട്ട. എഎസ്ഐ കെ കെ സജിമോനാണ് ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന പരാതിയിൽ പോലീസിനെയും കോടതിയെയും സമീപിച്ചത്.
നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത് ജനുവരി 24 ന് ആയിരുന്നു. സമ്മാനമടിച്ചത് XC 138455 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്. റിട്ടയേർഡ് ആയ ശേഷം സജിമോൻ ട്രാവലർ സർവീസ് നടത്തുകയാണ്. സജിമോന്റെ വണ്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് അയ്യപ്പന്മാരെയും കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ വിശാഖപട്ടണം സ്വദേശികളായ അയ്യപ്പന്മാർ വണ്ടിയിൽ നെയ്പാത്രം മറന്നുവിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു താൻ വാങ്ങിയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും പിന്നീട് ഈ നെയ്പാത്രം അയ്യപ്പന്മാർക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനൊപ്പം ടിക്കറ്റും അറിയാതെ അയച്ചുവെന്നാണ് സജിമോൻ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
ജനുവരി 30 ന് പിറവത്തെ കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് അയ്യപ്പന്മാർക്ക് സജിമോൻ പാത്രം അയച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മവന്നു സജിമോൻ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വൈകുന്നേരം കൊറിയർ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാത്രം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല. ഫെബ്രുവരി നാലോടെ നെയ്പാത്രം വിശാഖപട്ടണത്ത് ഉടമയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
സജിമോൻ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളിയിൽ നിന്നും ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തതെന്നും ടിക്കറ്റിൽ തന്റെ വിലാസമെഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സജിമോന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പിറവം പോലീസ് ku
കുരിയർ സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറ പരിശോധിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സജിമോൻ ഫസ്റ്റ് ക്ളാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് പോലീസ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ടിക്കറ്റ് ലോട്ടറി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കണമെന്നും, തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സജിമോൻ ഹൈക്കോടതിയിലും ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
