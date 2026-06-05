കൊച്ചി: CMRL-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ അപ്പീൽ തള്ളി ഹൈക്കോടതി. ഇഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സിഎംആർഎൽ നൽകിയ ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.
കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണം തുടരാമെന്നതും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസിൽ നേരത്തെയുള്ള സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ശരിവച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ്. സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് കരാറില് ഇഡി അന്വേഷണം തുടരുന്നതിന് നിയമപരമായ വിലക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി അപ്പീല് നല്കുന്നതിനായി അന്വേഷണത്തിന് രണ്ടാഴ്ച സാവകാശം വേണമെന്ന സിഎംആര്എല്ലിന്റെ ആവശ്യവും തള്ളി.
ഇഡി അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സിഎംആർഎൽ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ.രാജാ വിജയരാഘവൻ, കെ.വി.ജയകുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഈ നിര്ണായക വിധി. സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാവകാശം സിഎംആർഎൽ അഭിഭാഷകൻ അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. നിർണായക കോടതി വിധി പുറത്തു വന്നതോടെ അടുത്ത ഘട്ട നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൊച്ചിയിലുള്ള ഇ.ഡി ഡയറക്ടർ രാഹുൽ നവീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഇന്ന് യോഗം ചേരും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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