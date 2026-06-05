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CMRL-എക്‌സാലോജിക് കേസ്: അപ്പീൽ തള്ളി ഹൈക്കോടതി; കേസിൽ ഇഡി നടപടി തുടരാം

CMRL Exalogic Case: ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഇഡിക്ക് അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന സിഎംആർഎല്ലിൻ്റെ വാദം ശരിയല്ലെന്ന് കോടതി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 05, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:28 AM IST
CMRL-എക്‌സാലോജിക് കേസ്: അപ്പീൽ തള്ളി ഹൈക്കോടതി; കേസിൽ ഇഡി നടപടി തുടരാം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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