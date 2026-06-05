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CMRL Exalogic Case: സിഎംആർഎൽ-എക്‌സാലോജിക് കേസ്: അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്ന്

മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണം തടയണമെന്ന സിഎംആര്‍എല്‍ അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്ന്

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 05, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:51 AM IST
CMRL Exalogic Case: സിഎംആർഎൽ-എക്‌സാലോജിക് കേസ്: അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്ന്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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