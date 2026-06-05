കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസിൽ ഇന്ന് നിർണ്ണായക ദിനം. കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കമ്പനി എംഡി ശശിധരൻ കർത്തയും 5 ഉദ്യോഗസ്ഥരും നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്നുണ്ടാകും.
കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാക്കാന് അനുവദിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടതെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉയര്ത്തിയ ചോദ്യം. എന്നാൽ ഇഡി അന്വേഷണം അധികാരപരിധി മറികടന്നാണെന്നാണ് സിഎംആർഎല്ലിന്റെ വാദം. ഇഡിക്ക് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് നേരത്തെ സിംഗിള് ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെതാണ് സിഎംആര്എല് അപ്പീല് നല്കിയത്.
കേസില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നിര്ണായക യോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയില് നടക്കും. അതിനായി ഡയറക്ടര് രാഹുല് നവീൻ കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ സാന്നിധ്യത്തില് രാവിലെ കൊച്ചി സോണല് ഓഫീസിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡിനിടെ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കൂടിയാണ് ഈ യോഗം. മാത്രമല്ല സിഎംആര്എല്- എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിലെ തുടര് നടപടികളും യോഗത്തില് ചര്ച്ചയാകും. സിഎംആര്എല്ലിന്റ അപ്പീലില് ഹൈക്കോടതി വിധി അനുകൂലമായാല് വീണക്ക് അടക്കം സമന്സ് അയക്കുന്നതിലും തീരുമാനം ഉണ്ടാകും.
തിങ്കളാഴ്ച സിഎംആര്എല്ലിന്റെ അപ്പീല് പരിഗണിച്ച കോടതി വിധി പറയാന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതുവരെ സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഡി നടപടികള് കോടതി തടയുകയും ചെയ്തു. വാദം കേട്ടത് ജസ്റ്റിസുമാരായ വി രാജ വിജയരാഘവന്, കെ വിജയകുമാര് എന്നിവര് അടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ചാണ്.
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