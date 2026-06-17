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CMRL Exalogic Case: മാസപ്പടി കേസ്: വീണ ഇന്ന് ഇഡിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകും

2016 ലാണ് വീണയും സിഎംആര്‍എല്ലും തമ്മില്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിടുന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 17, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:21 AM IST
CMRL Exalogic Case: മാസപ്പടി കേസ്: വീണ ഇന്ന് ഇഡിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകും
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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CMRL Exalogic Case: മാസപ്പടി കേസ്: വീണ ഇന്ന് ഇഡിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകും
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