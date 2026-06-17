/CMRL Exalogic Case: മാസപ്പടി കേസ്: വീണ ഇന്ന് ഇഡിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകും

കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ എക്സലോജിക് മാസപ്പടി'കേസിൽ വീണ വിജയൻ ഇന്ന് ഇഡിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകും. സിഎംആർഎല്ലുമായി വീണയുടെ കമ്പനി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഡി ചോദിച്ചറിയും.
വീണയോട് ഇഡി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആദ്യം ഹാജരാകാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിലും അനാരോഗ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്ന് ഹാജരായില്ല. ഇന്ന് ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്ന വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിശദമായ ചോദ്യാവലി ഇഡി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്നും വീണയുടെ കമ്പനിയ്ക്ക് ലഭിച്ച 2.78 കോടി രൂപ എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഡി ഇന്ന് ചോദിച്ചറിയും.സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ചെയാദ്യം ചെയ്യുക.
നേരത്തെ പിണറയി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിലും കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലും വീണയുടെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും കൂടാതെ സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ വീട്ടിലുമടക്കം ഐഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെനിന്നും ഇഡിയ്ക്ക് ചില രേഖകളും ലഭിച്ചിരുന്നു.
മാസപ്പടി കേസില് ഇഡിക്ക് അന്വേഷണം തുടരാന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. സിംഗിള് ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സിഎംആര്എല് നല്കിയ അപ്പീല് തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിന്റെ ഈ ഉത്തരവ്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഇഡി ഡയറക്ടര് കൊച്ചിയിലെത്തി ഉന്നതതലയോഗം ചേര്ന്ന് അന്വേഷണം ഊര്ജ്ജിതമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാന് നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു.
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