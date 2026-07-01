കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ അന്വേഷണം മുൻ മന്ത്രിയും വീണയുടെ ഭർത്താവുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇഡി. വീണയ്ക്ക് സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്നതാണ് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം.
അന്വേഷണത്തിൽ വീണയ്ക്ക് സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്നും 2.78 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഇഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ വീണയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നൽകിയ മൊഴികളിൽ പൊരുത്തക്കേടുമുണ്ട്. പണം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് അന്വേഷണം കുടുംബത്തിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. വീണയ്ക്ക് സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്നും 2017- 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് പണം ലഭിച്ചത്.
2020 ജൂണിലാണ് വീണയുടെ വിവാഹം മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി നടന്നത്. പണം വിവാഹ ശേഷം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചു എന്നതിലാണ് ഇഡിക്ക് സംശയം. ഇരുവരുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ പണമിടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ റിയാസിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല സിഎംആർഎല്ലിന് സർക്കാർ നൽകിയ വഴിവിട്ട സഹായങ്ങളുടെ പ്രത്യുപകാരമാണോ ഈ കരാർ എന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും കണ്ടെത്താൻ ഇഡി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
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