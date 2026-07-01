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CMRL-എക്‌സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസ്: അന്വേഷണം മുഹമ്മദ് റിയാസിലേക്കും

സിഎംആര്‍എല്ലില്‍ നിന്നും വീണയ്‌ക്ക് ലഭിച്ച പണം ആരുടെയെല്ലാം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 01, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:55 AM IST
CMRL-എക്‌സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസ്: അന്വേഷണം മുഹമ്മദ് റിയാസിലേക്കും
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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