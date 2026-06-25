/CMRL മാസപ്പടി കേസ്: കുരുക്ക് മുറുകുമോ? ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും വീണ

കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ മാസപ്പടി കേസിൽ വീണ വിജയൻ വീണ്ടും ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി. തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകാം എന്നാണ് നേരത്തെ വീണ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും ഇഡി വിളയിപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ചാണ് നേരത്തെ ഹാജരായത്.
ഇഡിയ്ക്ക് ഇന്നലെ എസ്എഫ്ഐഒ കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള 134 രേഖകള് ലഭിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ കോടതി ഉത്തരവായിരുന്നെങ്കിലും എസ്എഫ്ഐഒയിൽ നിന്നും അത് ലഭിക്കാൻ താമസം നേരിട്ടു. ഈ രേഖകൾ കൂടി മുൻനിർത്തിയായിരിക്കും വീണയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യല് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജൂൺ 17 ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കും ഇന്നത്തേതും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പല രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ സാവകാശം വീണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീട്ടിയത്.
നേരത്തെ വീണ നൽകിയ ചില കരാർ രേഖകളും അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങളും ഇഡി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ തുടർച്ചയായി സിഎംആർഎൽ, എംപവർ ഇന്ത്യ ക്യാപ്റ്റിൽ എന്നീ കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടർമാരായ കർത്ത കുടുംബത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരുടെ മൊഴികളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുടർന്നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കരിമണൽ കമ്പനി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ സുപ്രധാന വിവരങ്ങളുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം വെച്ചുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ വീണയ്ക്ക് നിർണായകമായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടക്കുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യവും വ്യക്തമല്ല.
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