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CMRL മാസപ്പടി കേസ്: കുരുക്ക് മുറുകുമോ? ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും വീണ

Veena Vijayan: എസ്എഫ്ഐഒ കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള രേഖകള്‍ ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചിത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 25, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:42 AM IST
CMRL മാസപ്പടി കേസ്: കുരുക്ക് മുറുകുമോ? ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും വീണ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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