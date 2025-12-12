Actor Dileep: പാസ്പോർട്ട് സ്ഥിരമായി വിട്ടുതരണം: കോടതിയെ സമീപിച്ച് ദിലീപ്

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവികുറ്റവിമുക്തനായ സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ പാസ്പോർട്ട് സ്ഥിരമായി വിട്ടുകിട്ടണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ദിലീപ്. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ദിലീപ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
മുൻപ് ഒന്നിലധികം തവണ ദിലീപിന് കോടതി പാസ്പോര്ട്ട് വിട്ടു നല്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേസില് നിന്നും കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില് പാസ്പോർട്ട് സ്ഥിരമായി വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നടന് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുഢാലോചന കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ദിലീപിനെ പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന് കോടതി വെറുതെ വിട്ടത്.
ദിലീപിന് 2017 ൽ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് നൽകിയപ്പോഴും പാസ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്ന് യുഎഇയിലെ കരാമയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു പാസ്പോർട്ട് നൽകിയത്. വിദേശത്തു നിന്നും തിരികെ എത്തിയ ശേഷം അഭിഭാഷകൻ വഴി സിലീപ് പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകിയിരുന്നു. ഇത് പോലെ 2018 നവംബറിലും കോടതി താല്ക്കാലികമായി പാസ്പോര്ട്ട് വിട്ട് നല്കിയിരുന്നു.
