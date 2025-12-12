Actor Dileep: പാസ്പോർട്ട് സ്ഥിരമായി വിട്ടുതരണം: കോടതിയെ സമീപിച്ച് ദിലീപ്

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ദിലീപിനെതിരെ ചുമത്തിയ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റത്തില്‍ കോടതിയുടെ നിഗമനം ഇന്നത്തെ വിധിയില്‍ വ്യക്തമാകും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 12, 2025, 12:21 PM IST
  • തന്റെ പാസ്പോർട്ട് സ്ഥിരമായി വിട്ടുകിട്ടണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ദിലീപ്
  • എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ദിലീപ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്

  1. Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്, വിടുതൽ ഹർജി പിൻവലിച്ച് ദിലീപ്

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവികുറ്റവിമുക്തനായ സാഹചര്യത്തിൽ  തന്റെ പാസ്പോർട്ട് സ്ഥിരമായി വിട്ടുകിട്ടണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ദിലീപ്.  എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ദിലീപ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ദയ തേടി പ്രതികൾ, പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍

മുൻപ് ഒന്നിലധികം തവണ ദിലീപിന് കോടതി പാസ്‌പോര്‍ട്ട് വിട്ടു നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേസില്‍ നിന്നും കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ പാസ്പോർട്ട് സ്ഥിരമായി വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നടന്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുഢാലോചന കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ദിലീപിനെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത്. 

ദിലീപിന് 2017 ൽ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് നൽകിയപ്പോഴും പാസ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്ന് യുഎഇയിലെ കരാമയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനത്തിന് പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു പാസ്പോർട്ട് നൽകിയത്. വിദേശത്തു നിന്നും തിരികെ എത്തിയ ശേഷം അഭിഭാഷകൻ വഴി സിലീപ് പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകിയിരുന്നു. ഇത് പോലെ 2018 നവംബറിലും കോടതി താല്‍ക്കാലികമായി പാസ്‌പോര്‍ട്ട് വിട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Dileepactor DileepPassportErnakulam CourtActress Attack Case

