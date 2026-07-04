കൊച്ചി: പോലീസ് ക്യമ്പിലിരുന്ന് മദ്യപാനം നടത്തിയ 3 പോലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. കെഎപി ഒന്നാം ബറ്റാലിയനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൻ നവാസ്, കെ യു അഭിലാഷ്, എം വിഷ്ണു എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.
പതിവ് പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഇവരെ മദ്യപിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരിൽ നിന്നും മദ്യക്കുപ്പിയും ഗ്ലാസും പിടിച്ചെടുത്തു. മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ അഭിലാഷ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരെ തള്ളിമാറ്റി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇയാളെ ഇതുവരെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല.
മറ്റ് രണ്ടു പേരെയും ഹിൽപാലസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയും ബർത്ത് അനലൈസർ പരിശോധനയും തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ പരിശോധനയും നടത്തി. പരിശോധനയിൽ ഇരുവരും മദ്യപിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി അസിസ്റ്റന്റ് കമാന്റഡന്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
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