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Drinking alcohol in police camp: പോലീസ് ക്യമ്പിലിരുന്ന് മദ്യപാനം; 3 പോലീസുകാർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ; സംഭവം എറണാകുളത്ത്

എറണാകുളത്ത് പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ ഇരുന്ന് മദ്യപിച്ച മൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 04, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:00 AM IST
Drinking alcohol in police camp: പോലീസ് ക്യമ്പിലിരുന്ന് മദ്യപാനം; 3 പോലീസുകാർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ; സംഭവം എറണാകുളത്ത്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Drinking alcohol in police camp: പോലീസ് ക്യമ്പിലിരുന്ന് മദ്യപാനം; 3 പോലീസുകാർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ; സംഭവം എറണാകുളത്ത്
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