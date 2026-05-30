/Kochi News: കൊച്ചിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച് യുവാക്കൾ; സിഐയ്ക്ക് പരിക്ക്

Kochi News: മദ്യപിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാന് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു യുവാക്കൾ പോലീസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്
കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച് യുവാക്കൾ. മദ്യപിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാന് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു യുവാക്കൾ പോലീസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനായി സ്ഥലത്തെത്തിയത്.
ഇവരുടെ ആക്രമണത്തിൽ തൃക്കാക്കര സിഐയുടെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മരോട്ടിച്ചുവട് ഉണ്ണിച്ചിറയിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന യുവാക്കളാണ് മദ്യപിച്ച ശേഷം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത്.
ശനിയാഴ്ച്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. മാളിലെ ജീവനക്കാരായ അഞ്ച് പേർ ഒന്നിച്ച് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു സംഭവം. യുവാക്കൾ തമ്മിൽ മദ്യപിച്ച് തർക്കമായതോടെ ഫ്ലാറ്റിലെ കെയർടേക്കർ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. എന്നാൽ, മദ്യലഹരിയിൽ യുവാക്കൾ പോലീസിനോട് തട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നു. സിഐയെ ആക്രമിച്ച അഞ്ച് പേരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
