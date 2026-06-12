/CMRL Exalogic Case: മാസപ്പടി കേസ്: വീണയ്ക്ക് വീണ്ടും ഇഡി സമൻസ്; ബുധനാഴ്ച ഹാജരാകണം

കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ-എക്സലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ വീണ വിജയന് വീണ്ടും ഇഡി സമൻസ്. വീണയോട് ഇന്ന് ഹാജരാകാനാണ് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വീണ ഇഡി അധികൃതർക്ക് മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു.
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുതിയ സമൻസ്. പുതിയ സമൻസ് അനുസരിച്ചു വീണയോട് ബുധനാഴ്ച ഹാജരാകാനാണ് ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വീണ ഹാജരായില്ലെങ്കിലും ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന ഇന്ന് ഹാജരാക്കാമെന്നും വീണ അറിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള മറുപടി ഇഡി നൽകിയിട്ടില്ല.
രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാവകാശമാണ് ഇഡിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് വീണ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ വീണക്ക് കൂടുതൽ സമയം നൽകാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും ബുധനാഴ്ച ഹാജരാകണമെന്നും ഇഡി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
സിഎംആര്എല്ലില് നിന്നും ലഭിച്ച 2.78 കോടി എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില് വ്യക്തത തേടാനാണ് ഇഡി വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിഎംആര്എല് ഉദ്യോഗസ്ഥര് മുന്പ് നല്കിയ മൊഴികള് അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ചോദ്യം ചെയ്യാന് ഇഡി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസില് ഇഡിക്ക് അന്വേഷണം തുടരാന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.
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