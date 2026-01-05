English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Actor Kannan Pattambi Passed Away: നടനും മേജർ രവിയുടെ സഹോദരനുമായ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി അന്തരിച്ചു

Actor Kannan Pattambi Passed Away: നടനും മേജർ രവിയുടെ സഹോദരനുമായ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി അന്തരിച്ചു

Kannan Pattambi Died: നടനും മേജർ രവിയുടെ സഹോദരനുമായ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി അന്തരിച്ചു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 5, 2026, 08:39 AM IST
  • നടനും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുമായ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി അന്തരിച്ചു
  • മരണം സംഭവിച്ചത് പാലക്കാട് ഞാങ്ങാട്ടിരിയിലെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു
  • നടനും സംവിധായകനുമായ മേജർ രവിയുടെ സഹോദരനാണ്

Actor Kannan Pattambi Passed Away: നടനും മേജർ രവിയുടെ സഹോദരനുമായ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി അന്തരിച്ചു

പാലക്കാട്: നടനും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുമായ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി അന്തരിച്ചു. മരണം സംഭവിച്ചത് പാലക്കാട് ഞാങ്ങാട്ടിരിയിലെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു. നടനും സംവിധായകനുമായ മേജർ രവിയുടെ സഹോദരനാണ്. 

Also Read: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എസ്ഐടി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

ഇന്നലെ രാത്രി 11:41 നായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.  സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാലിന് ഞാങ്ങാട്ടിരിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ വെച്ച് നടക്കും. അദ്ദേഹം അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം റിലീസാവാനിരിക്കുന്ന റേച്ചൽ ആണ്. ഇത് കൂടാതെ പുലിമുരുകൻ , പുനരധിവാസം , അനന്തഭദ്രം , ഒടിയൻ , കീർത്തിചക്ര , വെട്ടം , ക്രേസി ഗോപാലൻ , കാണ്ഡഹാർ , തന്ത്ര , 12 th മാൻ, ,മിഷൻ 90 ഡേയ്സ്, കുരുക്ഷേത്ര, കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം, തുടങ്ങി 23 ഓളം സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. മേജർ രവി , ഷാജി കൈലാസ്, വി കെ പ്രകാശ് , സന്തോഷ് ശിവൻ, കെ ജെ ബോസ് , അനിൽ മേടയിൽ തുടങ്ങിയ സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിർമ്മാണ നിർവ്വഹണ രംഗത്തും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം

പ്രിയ സഹോദരന്റെ വിയോഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മേജർ രവി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്

 

