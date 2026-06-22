/Kochi Fire Acident: കൊച്ചി വൈപ്പിനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു. വൈപ്പിൻ കാലമുക്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന വിദേശ കപ്പലിനാണ് തീപിടിച്ചത്. സംഭവം നടന്നത് സ്വകാര്യ കപ്പൽ യാർഡിലാണ്.
തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് എന്നാണ്റിപ്പോർട്ട്. ആളപായമൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ്. തീപിടിത്തത്തിൽ കാരണം വ്യക്തമല്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തയത് വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ്. യാർഡിന്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കപ്പലിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് നിന്നും തീ ഉയരുന്നത് കണ്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് വിവരം അധികൃതരെ അറിയിച്ചത്.
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