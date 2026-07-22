/Kumbh Mela Viral Star: കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിന് വീണ്ടും പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിന് വീണ്ടും പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യന് തോമസ് പാലാരിവട്ടം പോലീസിനാണ് നിര്ദ്ദേശം നൽകിയത്.
വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ മുഖേന സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം യുവാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ തനിക്കെതിരെ ഭീഷണിയും വിദ്വേഷ പ്രചാരണവും നടക്കുന്നതായി പെണ്കുട്ടി കോടതിയിൽ ഹര്ജി നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഹർജി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. നേരത്തെ നല്കിയ ഹര്ജിയെ തുടര്ന്ന് പോലീസ് സംരക്ഷണം നല്കാന് കോടതിജൂണില് ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പെണ്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ടിനെ തുടര്ന്ന് അത് പിന്വലിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണമെങ്കില് നേരിട്ടോ രേഖാമൂലമോ നല്കാനും പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് നിര്ദേശം നൽകി.
പെണ്കുട്ടി അപേക്ഷയുമായി സമീപിച്ചത് കേസില് കക്ഷിയായ എറണാകുളം സെന്ട്രല് പോലീസിനെയാണ്. ഹര്ജിക്കാരി ഇപ്പോള് പാലാരിവട്ടം പോലീസ് പരിധിയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതിനെ തുടര്ന്ന് അടിയന്ത സാഹചര്യങ്ങളില് ബന്ധപ്പെടാന് വനിതാ എഎസ്ഐയുടെ നമ്പര് അവര്ക്ക് നല്കിയതായും സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു. തുടര്ന്നാണ് പാലാരിവട്ടം എസ്എച്ച്ഒയെ സ്വമേധയാ കക്ഷിചേര്ത്ത് പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നല്കാന് കോടതി നിര്ദേശം നല്കിയത്. പെൺകുട്ടിയുടെ ഹർജി ഇനി ഈ മാസം 28 നു പരിഗണിക്കും.
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