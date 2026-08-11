/ചപ്പാത്തി മെഷീനിൽ കൈ കുടുങ്ങി ചികിത്സയിലായിരുന്ന സ്ഥാപന ഉടമ മരിച്ചു

കൊച്ചി: ചപ്പാത്തിക്ക് മാവുകുഴക്കുന്ന മെഷിനിൽ കൈ കുടുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഉടമ മരിച്ചു. മരിച്ചത് വാഴക്കുളം പള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശി റെജിമോൾ ആയിരുന്നു.
റെജിമോൾ വാഴക്കുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ചപ്പാത്തിക്കടയുടെ ഉടമയാണ്. ഇവർ വിൽക്കാനായി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടെ കൈ യന്ത്രത്തിൽ കുരുങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏറെനേരമായി അമ്മയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് മകൻ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മെഷിനിൽ കൈ കുടുങ്ങി ബോധമില്ലാതെ കിയ്ക്കുന്ന അമ്മയെ കണ്ടത്.
ഉടൻതന്നെ റെജിയെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും കൈകൾക്കും വാരിയെല്ലിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൊടുപുഴയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി റെജിമോൾ തുടങ്ങിയ ഷ്പവുമായിരുന്നു സ്റ്റാർ ചപ്പാത്തി കട. ഭർത്താവിന്റെ വേർപാടിനിടയിൽ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടെയാണ് ഈ ദുരന്തം.
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