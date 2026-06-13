/Drug Seized: ലോഡ്ജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിവേട്ട; കോഴിക്കോടും പെരുമ്പാവൂരും എംഡിഎംഎയും ഹെറോയിനും പിടികൂടി

Massive Drug Bust: എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ എക്സൈസ് സംഘം ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ എന്ന പേരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ 250 ഓളം ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിൽ ടിന്നുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മാരക ലഹരിമരുന്നായ ഹെറോയിനും കഞ്ചാവ് ചെടികളും സംഘം പിടികൂടി.
പരിശോധന നടത്തിയത് കുന്നത്തുനാട് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെകടർ എസ്. ബിനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. അവധി കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ വ്യാപകമായി ലഹരിവസ്തുക്കൾ കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയതാണ് ഈ പരിശോധന. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ കോഴിക്കോട് കിണാശ്ശേരിയിൽ കസബ പോലീസും ഡാൻസാഫ് സംഘവും നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ 195 ഗ്രാമ എംടിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്.
മുഹമ്മദ് ജാവേദ്ഖാൻ എന്നയാളെ കടുപ്പിനിയിലെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നാണ് സംഘം പിടികൂടിയത്. ഇയാൾ നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് മാത്രമല്ല നാലു ദിവസം മുൻപാണ് ഇയാൾ ജയിലിൽ നിന്നും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത്.
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