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Drug Seized: ലോഡ്ജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിവേട്ട; കോഴിക്കോടും പെരുമ്പാവൂരും എംഡിഎംഎയും ഹെറോയിനും പിടികൂടി

കോഴിക്കോട് പിടിയിലായ ആൾ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയിലിൽ ഇന്നും ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആളുമാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 13, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:36 PM IST
Drug Seized: ലോഡ്ജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിവേട്ട; കോഴിക്കോടും പെരുമ്പാവൂരും എംഡിഎംഎയും ഹെറോയിനും പിടികൂടി
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ലോഡ്ജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിവേട്ട; എംഡിഎംഎയും ഹെറോയിനും പിടികൂടി
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