Illegal Liquor Smuggling: ഗോവയിൽ നിന്നും വിദേശ മദ്യം കടത്തിയ കേസിൽ യുവാവിന് 3 വർഷം തടവും പിഴയും

കൊച്ചി: ഗോവയിൽ നിന്നും ട്രെയിനിൽ വിദേശ മദ്യം കടത്തിയ യുവാവിന് 3 വർഷം തടവും 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി. പത്തനതിട്ട സ്വദേശി അഭിജിത് ജി നായരെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.
എറണാകുളം സെക്കൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി രേഷ്മ ശശിധരനാണ് കേസിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. സംഭവം നടന്നത് 2023 ആഗസ്റ്റ് 15 നായിരുന്നു. പ്രതി അന്ന് നാലര ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യമാണ് 6 കുപ്പികളിലാക്കി നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയത്.
കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എറണാകുളം റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ഒ ആയിരുന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പിആർ രതീഷാണ്. കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് എറണാകുളം പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇകെ അനിൽകുമാറും സംഘവുമാണ്. പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ നടന്നത് അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ടി സുജയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.
