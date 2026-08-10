/Karkidaka Vavu 2026: കർക്കടക വാവ് പ്രമാണിച്ച് സർവീസ് സമയം നീട്ടി കൊച്ചി മെട്രോ

കൊച്ചി: കർക്കടക വാവ് പ്രമാണിച്ച് കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് സമയം നീട്ടി. കർക്കടക വാവ് ബുധനാഴ്ചയാണ്. അന്ന് ബലിയിടാൻ ആലുവ മണപ്പുറത്ത് എത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൊച്ചി മെട്രോ സമയം നീട്ടിയത്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച തൃപ്പുണിത്തുറയിൽ നിന്നും ആലുവയിലേക്ക് രാത്രി 11:15 നും 11:30 നും സര്വീസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ആലുവയില് നിന്ന് അഞ്ചിനും 5.30 നും തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്കും അധിക സര്വീസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറയുന്നു; ഇന്ന് മുതൽ 4 ദിവസത്തേക്ക് മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല!
സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ തീവ്രത കുറയുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന 4 ദിവസത്തേക്ക് പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അവധിയാണ്.
അവധി പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള് ഉള്പ്പടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, അങ്കണവാടികൾ, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള് എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമില്ല. പത്തനംതിട്ടയിലും കോട്ടയത്തും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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