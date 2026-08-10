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Karkidaka Vavu 2026: കർക്കടക വാവ് പ്രമാണിച്ച് സർവീസ് സമയം നീട്ടി കൊച്ചി മെട്രോ

Kochi Metro Service: ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ആലുവയില്‍ നിന്ന് അഞ്ചിനും 5.30 നും തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്കും അധിക സര്‍വീസ് ഉണ്ടാകും

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 10, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:54 AM IST
Karkidaka Vavu 2026: കർക്കടക വാവ് പ്രമാണിച്ച് സർവീസ് സമയം നീട്ടി കൊച്ചി മെട്രോ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Karkidaka Vavu 2026: കർക്കടക വാവ് പ്രമാണിച്ച് സർവീസ് സമയം നീട്ടി കൊച്ചി മെട്രോ
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