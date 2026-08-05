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ആദിശേഖറിനെ കാറിടിച്ചു കൊന്ന കേസ്: പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവ് ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രിയരഞ്ജന് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 05, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:31 PM IST
ആദിശേഖറിനെ കാറിടിച്ചു കൊന്ന കേസ്: പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി
Image Credit: SC | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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