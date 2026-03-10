English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • PM Modi Kerala Visit: പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ കേരളത്തിൽ; കൊച്ചിയിൽ ഇന്നും നാളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

PM Modi Kerala Visit: പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ കേരളത്തിൽ; കൊച്ചിയിൽ ഇന്നും നാളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

PM Modi: മാർച്ച് 11 ന് പ്രധാനമന്ത്രി എൻഡിഎയുടെ പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കൺവെൻഷൻ കൊച്ചിയിൽ  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 10, 2026, 02:28 PM IST
  • പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ കേരളത്തിൽ
  • എൻഡിഎയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കൺവെൻഷൻ കൊച്ചിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

PM Modi Kerala Visit: പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ കേരളത്തിൽ; കൊച്ചിയിൽ ഇന്നും നാളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

കൊച്ചി: പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ കേരളത്തിൽ. കേരളത്തിൽ ബിജെപിയുടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറക്കാനും റെയിൽവേ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനത്തിനുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത്.

Also Read: ഡാറ്റാ കേസിൽ സർക്കാരിന് ആശ്വാസം; നല്ല ഭരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗം, സന്ദേശം അയച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോ 

നാവികസേനയുടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തേവര മുതൽ എംജി കോളേജ് വരെ നീളുന്ന വൻ റോഡ് ഷോയിലും പങ്കെടുക്കും. കൊച്ചിയിൽ 10800 കോടിയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനവും തറക്കലിടലും നരേന്ദ്ര മോദി നിർവഹിക്കും. 

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാം കേരള സന്ദർശനം 

ഈ വർഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് മോദി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത്.  ജനുവരി 23 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ബിജെപി സമ്മേളനത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. 

Also Read: വ്യാഴവും ബുധനും ചേർന്നുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം; ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല

ഗതാഗതനിയന്ത്രണം 

പ്രധാനമായും കലൂർ മറൈൻഡ്രൈവ് മേഖലകളിലായിരിക്കും നിയന്ത്രണം. സുരക്ഷയ്ക്കായി 8000 ത്തിൽ അധികം പോലീസുകാരെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിരിയിരിക്കുന്നത്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ നഗരത്തിലെ അവധിയിലുള്ള പോലീസുകാരോട് അവധി ഒഴിവാക്കി ഡ്യൂട്ടിക്ക് കേറാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം സിറ്റി പോലീസിന് ഇന്നും നാളെയും രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകുന്നേരം 8 വരെ നിർബന്ധിത ഡ്യൂട്ടിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

