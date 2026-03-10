PM Modi Kerala Visit: പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ കേരളത്തിൽ; കൊച്ചിയിൽ ഇന്നും നാളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

കൊച്ചി: പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ കേരളത്തിൽ. കേരളത്തിൽ ബിജെപിയുടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറക്കാനും റെയിൽവേ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോ
നാവികസേനയുടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തേവര മുതൽ എംജി കോളേജ് വരെ നീളുന്ന വൻ റോഡ് ഷോയിലും പങ്കെടുക്കും. കൊച്ചിയിൽ 10800 കോടിയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കലിടലും നരേന്ദ്ര മോദി നിർവഹിക്കും.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാം കേരള സന്ദർശനം
ഈ വർഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് മോദി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത്. ജനുവരി 23 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ബിജെപി സമ്മേളനത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.
ഗതാഗതനിയന്ത്രണം
പ്രധാനമായും കലൂർ മറൈൻഡ്രൈവ് മേഖലകളിലായിരിക്കും നിയന്ത്രണം. സുരക്ഷയ്ക്കായി 8000 ത്തിൽ അധികം പോലീസുകാരെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിരിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നഗരത്തിലെ അവധിയിലുള്ള പോലീസുകാരോട് അവധി ഒഴിവാക്കി ഡ്യൂട്ടിക്ക് കേറാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം സിറ്റി പോലീസിന് ഇന്നും നാളെയും രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകുന്നേരം 8 വരെ നിർബന്ധിത ഡ്യൂട്ടിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
