Kerala Assembly Election 2026: പറവൂരിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് വിഡി സതീശൻ

എറണാകുളം: പറവൂരിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. പറവൂർ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കാൽനടയായിട്ടാണ് സതീശനും പ്രവർത്തകരും അഡീഷണൽ തഹസീൽദാർ ഓഫീസിലേക്ക് പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്.
മൃദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തകർ പത്രിക സമർപ്പണം ആഘോഷമാക്കി. വിഡി സതീശൻ രണ്ടു സെറ്റ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയാണ് സമർപ്പിച്ചത്. കെട്ടി വയ്ക്കാനുള്ള പൈസ നൽകിയത് പ്ലാച്ചിമട സമര സമിതിയാണ്. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പ്ലാച്ചിമടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പണമാണ് കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതെന്നും പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിഡി പറഞ്ഞിരുന്നു.
നാമ നിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകാനുള്ള അവസാന ദിനമായിരുന്നു ഇന്ന്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സതീശനെ കൂടാതെ നിരവധി പ്രമുഖരും ഇന്ന് പത്രിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാല എൻഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് കെ മാണിയും, ഒറ്റപ്പാലത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി മേജർ രവിയും പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേജർ രവിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായ മുൻ സൈനികരാണ് കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള പണം നൽകിയത്. ഇവരെ കൂടാതെ നിരവധിപേർ ഇന്ന് പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
