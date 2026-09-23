/KMRL Document Theft: കെഎംആർഎല്ലിലെ രേഖാമോഷണം: പത്തോളംപേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പോലീസ്

കൊച്ചി: കെഎംആർഎല്ലിൽ ഇന്നും രേഖകൾ ചോർത്തിയായതിന് പിന്നിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരാണോയെന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസ്. ഈ സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്തോളംപേരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ സംഭവം മെട്രോയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചേരിപ്പോരിന്റെ തുടർച്ചയാണോ എന്നാണ് പോലീസിന് സംശയം. കെഎംആർഎല്ലിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലെ കംപ്യൂട്ടറുകളിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ഡേറ്റകൾ മോഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. സിസ്റ്റംസ് ഡയറക്ടറുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കവെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ചിലർ ആകാമെന്ന സംശയം പോലീസിന് ഉണ്ടായത്. കുറച്ചുനാളായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ചേരിപ്പോരുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമാകാം ചോർച്ചയെന്നുമാണ് സംശയം.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പോലീസ്. അതിനായി ഗൂഗിളിന് പോലീസ് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെഎംആർഎല്ലിന്റെ ഔദ്യോഗിക മെയിൽ ഐഡി ഉപോയോഗസിഹ് ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.
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