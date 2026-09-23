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KMRL Document Theft: കെഎംആർഎല്ലിലെ രേഖാമോഷണം: പത്തോളംപേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പോലീസ്

KMRL Document Theft: KMRL-ന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ച് വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 23, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:24 PM IST
KMRL Document Theft: കെഎംആർഎല്ലിലെ രേഖാമോഷണം: പത്തോളംപേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പോലീസ്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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