സിന്ധുവിന്റെ മകളുടെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി കടലാസ് കമ്പനിയാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ പോലീസ്.
കൊച്ചി: മോഡലിംഗിന്റെ മറവിൽ മനുഷ്യക്കടത്തും പെൺവാണിഭവും നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മാവേലിക്കര സ്വദേശി ബിലാലിനെതിരെ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തലുകളുമായി പോലീസ് രംഗത്ത്. പോലീസ് പറയുന്നത് യുവതികളെ കണ്ടെത്തി ദുബായിൽ എത്തിക്കുകയും റാക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തത് ബിലാൽ ആണെന്നാണ്.
ബിലാൽ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യവെയാണ് കേസിലെ പ്രതിയായ സിന്ധുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും തുടർന്ന് സെക്സ്റാക്കറ്റിനെ പ്രവർത്തനം സജീവമായതോടെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു ഇയാൾ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അറസ്റ്റിലായ സിന്ധു 14 വർഷമായി ദുബായിൽ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വർഷത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 3 പരിപാടികളിൽ സെലിബ്രിറ്റികലെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഷോകൾ നടത്തിയതെന്നും സിന്ധു മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത താരങ്ങളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പോലീസ് നീങ്ങുന്നത്. ഇവരെക്കൂടാതെ ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഔറംഗസേബിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യും. പോലീസിന് പ്രതിയായ സിന്ധു ഔറംഗസേബിന്റെ അകൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചതിന്റെ തെളിവ് ;ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ സിന്ധുവിന് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അലീന എബ്രഹാമും പൊന്നാനി സ്വദേശി മഞ്ജിമയും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ പ്രതികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. സിനിമാ സീരിയൽ പ്രവർത്തകർക്ക് കേസിൽ ബന്ധമുണെന്നും സൂചയുണ്ട്.
കേസിലെ പരാതിക്കാരിയെ കോളയില് വെളുത്ത പൊടി കലര്ത്തി കുടിപ്പിച്ചെന്നും ഇത് പരാതിക്കാരിയുടെ ഭര്ത്താവിന്റെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ചു നല്കിയെന്നും റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ദുബായില് ഫാഷന് ഷോ ഉണ്ടെന്ന് മോഡലുകളെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് സിന്ധുവാണെന്നും യുവതികളെ ദുബായില് എത്തിക്കാന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള് ചെയ്തതും വിസയടക്കം നല്കിയതും സിന്ധുവാണെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോഡലിങ് പരിശീലനം, ജോലി, ദുബായ് വീഡിയോ ഷൂട്ട്, ആഢംബര ഹോട്ടലിലെ താമസം, വിനോദയാത്ര തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങള് നൽകിയാണ് പ്രതിയായ സിന്ധു യുവതികളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത്.
