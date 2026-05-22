പരാതിക്കാരിയെ സിന്ധുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീകുമാറും ഭാര്യയും ചേര്ന്നാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കൊച്ചി: മോഡലിംഗിന്റെ മറവിൽ മനുഷ്യക്കടത്തും പെൺവാണിഭവും നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അലീന എബ്രഹാമിന്റെത് എന്ന് കരുതുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്ത്. അലീന ഇടപാടുകാരുമായി തുക പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദസന്ദേശമാണ് പുറത്തായിരിക്കുന്നത്.
ഇടപാട് നടക്കുമ്പോൾ പണം എങ്ങനെയാണ് കൈമാറപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ അലീന വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതി റഹ്മത്തിനെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അലീന പരാതിക്കാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യമൊഴി നൽകിയ പരാതിക്കാരിക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
പോലീസില് പരാതിപ്പെട്ടാൾ അയാള് വിടില്ലെന്നാണ് ഭീഷണിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. പണി തരുമെന്നും അലീന ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ഫാഷൻ ഷോയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനെന്ന വ്യാജേനയാണ് അലീന മോഡലുകളെ ദുബായിലെത്തിച്ചത്. ദുബായിൽ വെച്ച് യുവതികൾ നേരിട്ടത് ക്രൂരപീഡനമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ ലഹരി നൽകി മയക്കിയ ശേഷം ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതികൾ ഫോണിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും യുവതികളെ പലർക്കും മുൻപിൽ കാഴ്ചവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നത്.
അലീന പെൺവാണിഭ സംഘത്തിന്റെ ഏജന്റായാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് നേരെത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സിന്ധുവിന് പെൺകുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അലീനയും മറ്റൊരുപ്രതിയായ മഞ്ജിമയുമാണ്. ഓരോ ഇടപാടിനും ഇവർക്ക് വൻ തുകയാണ് ഏജന്റുമാർ കമ്മീഷനായി ഇവർക്ക് നല്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ മനുഷ്യക്കടത്ത് പെൺവാണിഭ കേസിലെ ഒന്നാംപ്രതി ഗുരുവായൂർ സ്വദേശിനിയും ദുബായിൽ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബിസിനസുകാരിയുമായ സ്റ്റോയ്സി എന്ന സിന്ധുവാണ്. കൂടാതെ അറസ്റ്റിലായ മഞ്ജിമയും അലീനയും മൂന്നും നാലും പ്രതികളാണ്. മാവേലിക്കര സ്വദേശി ശ്രീകുമാറിന്റെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കേസിലെ രണ്ട്മപ്രതി ഷംലയും അഞ്ചാംപ്രതി റഹ്മത്തും വിദേശത്താണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും.
