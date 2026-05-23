മദ്യത്തില് മയക്കുമരുന്ന് കലര്ത്തി നല്കി ദിവസങ്ങളോളം പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതിക്കാരിയായ യുവതി
കൊച്ചി: മോഡലിംഗിന്റെ മറവിൽ മനുഷ്യക്കടത്തും പെൺവാണിഭവും നടത്തിയ കേസിൽ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ അറസ്റ്റിലായ ബിലാൽ എന്ന ശ്രീകുമാർ തന്നെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. ബിലാലിന്റേത് വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്നും ഇയാൾ നിരവധി യുവതികളെ വിദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൊച്ചി കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
ഇവർക്ക് ഒരു ഡീലിൽ 50000 മുതൽ 100000 വരെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും കേസിൽ രണ്ടു പരാതികൾ കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതികൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊക്കിയിയിലെ ഗുണ്ടാ ഔറംഗസേബിനായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സിന്ധു അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചതിന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതിനിടയിൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അലീന ഇടപാടുകാരുമായി തുക പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ ഇടപാട് നടക്കുമ്പോൾ പണം കൈമാറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ രീതിയാണ് അലീന വിശദീകരിക്കുന്നത്. കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതി റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചും സന്ദേശത്തിൽ അലീന പരാമർശം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനുമുന്നെ നേരത്തെ അലീന പരാതിക്കാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശവും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രഹസ്യ മൊഴി നല്കാന് എത്തിയ പരാതിക്കാരിക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.