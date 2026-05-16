/Tiger Teeth Case: പുലിപ്പല്ല് കേസ്: റാപ്പർ വേടന് വൻ തിരിച്ചടി; ധരിച്ചിരുന്നത് യഥാർത്ഥ പുലിപ്പല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ വേടൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ലഹരി ഉപയോഗം നടക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
കൊച്ചി: റാപ്പർ വേടന്റെ കയ്യില് നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത് യഥാർത്ഥ പുലിപ്പല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. ഇതോടെ പുലിപ്പല്ല് കേസിൽ റാപ്പർ വേടന് കനത്ത തിരിച്ചടി ആയിരിക്കുകയാണ്.
കൊൽക്കത്തയിലെ സുവോളജിക്കല് ലാബില് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. കേസില് വനം വകുപ്പ് ഉടൻ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് വേടന്റെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വനംവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 6 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി വേടനടക്കം 9 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ഈ സമയത്താണ് വേടൻ ധരിച്ചിരുന്ന പുലിപ്പല്ല് കെട്ടിയ മാല പോലീസിന്റെ ശദ്ധയിൽ പെട്ടതും തുടർന്ന് ഇക്കാര്യം പോലീസ് വനവകുപ്പിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
താൻ 2022 ൽ ചെന്നൈയിൽ നടത്തിയ ഒരു ഷോയ്ക്കിടെ ശ്രീലങ്കൻ വംശജനായ രഞ്ജിത്ത് എന്ന ആരാധകനാണ് തനിക്ക് ഇത് തന്നതെന്ന് വേടൻ മൊഴിയും നൽകിയിരുന്നു. ഈ ആരാധകനുമായി വേടന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് ബന്ധം ഉള്ളത്. ഇയാൾ പിന്നീട് യുകെയിലേക്കോ ഫ്രാൻസിലേക്കോ കുടിയേറിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തിൽ വനംവകുപ്പ് വേടന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് കോടതി കേസില് വേടനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റകൃത്യമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ആയിരുന്നു വനംവകുപ്പ് പുലിപ്പല്ല് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്.
