Malayatoor Chithrapriya urder Case: ചിത്രപ്രിയ കൊലപാതകം: കുറ്റം സമ്മതിച്ച് ആൺസുഹൃത്ത്; കൃത്യം മദ്യലഹരിയിൽ

കൊച്ചി: മലയാറ്റൂരിലെ 19 കാരി ചിത്രപ്രിയയുടെ മരണം കൊലപാതമാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് സുഹൃത്ത് അലൻ. അലൻ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ കല്ലുപയോഗിച്ചു തലയ്ക്ക് അടിച്ചു കൊന്നു എന്നാണ്.
Also Read: രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്
അലന്റെ അറസ്റ്റ് കാലടി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറ്റസമ്മതത്തിൽ കൃത്യം നടത്തിയപ്പോൾ താൻ മദ്യ ലഹരിയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നും അലൻ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യലഹരിയിൽ ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബെംഗളൂരുവില് ഡിഗ്രി വിദ്യാര്ത്ഥിനിയായ ചിത്രപ്രിയ നാട്ടിൽ അവധിക്കെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു കാണാതായത്. നാല് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
റോഡരികിലെ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പില് നിന്നായിരുന്നു ചിത്രപ്രിയയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ ഭാഗത്ത് തിരച്ചില് നടത്തുന്നതിനിടെ ദുര്ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നുമൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനിടയിൽ ആൺ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം ചിത്രപ്രിയ ബൈക്കില് പോകുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രദേശത്ത് തിരച്ചില് നടത്തിയതും. പെണ്കുട്ടിയെ ബൈക്കില് കൊണ്ടു വിട്ടുവെന്നായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തില് ചോദ്യം ചെയ്യലില് അലന് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
Also Read: ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ; തലയിൽ കല്ലുപയോഗിച്ച് മർദിച്ച പാടുകൾ; 19 കാരിയുടെ മരണം കൊലപാതകം; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ
തുടര്ന്ന് വിട്ടയക്കുകയും ശേഷം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതോടെ അലനെ വീണ്ടും വിളിപിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല് അപ്പോഴും അലൻ ഒന്നും തുറന്നു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ തുടര്ച്ചയായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്.
അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെയാണ് പിന്നീട് കാണാതായത്. തടുർന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത കാലടി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരവെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാറ്റൂരിനടുത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്നും ചിത്രപ്രിയയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.