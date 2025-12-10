English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Malayattoor Girl Murder Case: ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ; തലയിൽ കല്ലുപയോഗിച്ച് മർദിച്ച പാടുകൾ; 19 കാരിയുടെ മരണം കൊലപാതകം; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മലയാറ്റൂരിൽ 19 കാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് നിഗമനത്തിൽ പോലീസ്.  സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 10, 2025, 06:25 AM IST
  • ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മലയാറ്റൂരിൽ 19 കാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം
  • സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്

Malayattoor Girl Murder Case: ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ; തലയിൽ കല്ലുപയോഗിച്ച് മർദിച്ച പാടുകൾ; 19 കാരിയുടെ മരണം കൊലപാതകം; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

കൊച്ചി: ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മലയാറ്റൂരിൽ 19 കാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് നിഗമനത്തിൽ പോലീസ്.  സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Also Read: അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ; സംഭവം ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കരയിൽ

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും പോലീസ് പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇലയിലെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. മലയാറ്റൂര്‍ മുണ്ടങ്ങമറ്റം സ്വദേശി ചിത്രപ്രിയയുടെ മൃതദേഹമാണ് ഇന്നലെ സെബിയൂരിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ചിത്രപ്രിയയെ ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ കാണാതായിരുന്നു. അതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസും വീട്ടുകാരും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് മൃതദേഹം സെബിയൂരിലെ പറമ്പിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. ഇവിടെ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 

പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഇത് കൊലപാതകമാണെന്നാണ് നിഗമനം. 19 കറിയുടെ തലയിൽ കല്ലോ മാറ്റ് ആയുധങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചു ആക്രമിച്ച രീതിയിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ആത്മഹത്യയുടെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

Also Read: ശുക്രൻ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്.. ഇന്നുമുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

മൃതദേഹത്തിന് 3 ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. മരണകാരണം പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാകുകയുള്ളു. മരിച്ച ചിത്രപ്രിയ മലയാറ്റൂര്‍ മുണ്ടങ്ങാമറ്റം തുരുത്തിപ്പറമ്പില്‍ ഷൈജുവിന്റെയും ഷിനിയുടെയും മകളാണ്.

MalayattorCrime newsGirl Missing CaseMurderKochi Police

