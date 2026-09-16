/Masappadi Case: നിർണായക നീക്കവുമായി CMRL സിഎഫ്ഒ; മൊഴി പിൻവലിക്കാൻ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി

കൊച്ചി: മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡിക്കെതിരെ നിർണായക നീക്കവുമായി CMRL സിഎഫ്ഒ എസ് സുരേഷ് കുമാർ. ഇഡിയ്ക്ക് നൽകിയ മൊഴി പിൻവലിക്കാൻ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി.
Also Read: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 200 രൂപ
സിഎംആര്എല് എംഡി ശശിധരന് കര്ത്തയുടെ വിരലടയാളം ഇഡി ബലം പ്രയോഗിച്ച് പതിപ്പിച്ചുവെന്നും. ഇതിന് താന് സാക്ഷിയാണെന്നും. സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്ക്കെതിരെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് നല്കിയ മൊഴി പിന്വലിക്കുകയാണെന്നും സുരേഷ് കുമാര് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം സുരേഷ് കുമാർ ഇഡി ഡയറക്ടര്ക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേര് പറയാനും എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് സേവനം നല്കാതെ പണം നല്കി എന്ന് പറയാനും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര് തന്നെ നിര്ബന്ധിച്ചുവെന്നാണ് സുരേഷ് കുമാര് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇഡി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുമാണെന്നും കേസില് തന്റെ മൊഴി പിന്വലിക്കുകയാണെന്നും സുരേഷ് കുമാര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊഴിയെടുക്കാന് ഉണ്ടായ സാഹചര്യവും പശ്ചാത്തലവും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പും സത്യവാങ്മൂലവും സഹിതമാണ് ഇഡിക്ക് കത്ത് നല്കിയത്.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിലിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ വീണയ്ക്ക് പണം നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ആയതുകൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു സുരേഷ്കുമാർ മുൻപ് നൽകിയ മൊഴി. ഈ മൊഴിയെയാണ് പിണറായി വിജയനുള്ള കൈക്കൂലിയായി ഇഡി തങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത്. നിലവിലെ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ ആ മൊഴിയാണ് സുരേഷ്കുമാർ ഇപ്പോൾ തിരുത്തുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.