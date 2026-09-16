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Masappadi Case: നിർണായക നീക്കവുമായി CMRL സിഎഫ്ഒ; മൊഴി പിൻവലിക്കാൻ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി

സിഎംആര്‍എല്‍ എംഡി ശശിധരന്‍ കര്‍ത്തയുടെ വിരലടയാളം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പതിപ്പിച്ചുവെന്ന് മൊഴി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 16, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:40 AM IST
Masappadi Case: നിർണായക നീക്കവുമായി CMRL സിഎഫ്ഒ; മൊഴി പിൻവലിക്കാൻ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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