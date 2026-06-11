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Masappadi Case: ആരോഗ്യപ്രശ്നം; മാസപ്പടി കേസിൽ വീണ നാളെ ഹാജരാകില്ല

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നാളെ ഹാജരാകാൻ പറ്റില്ലെന്നും മറ്റൊരു ദിവസം ഹാജരാകാമെന്നും വീണ ഇഡിക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 11, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:33 AM IST
Masappadi Case: ആരോഗ്യപ്രശ്നം; മാസപ്പടി കേസിൽ വീണ നാളെ ഹാജരാകില്ല
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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