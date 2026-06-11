/Masappadi Case: ആരോഗ്യപ്രശ്നം; മാസപ്പടി കേസിൽ വീണ നാളെ ഹാജരാകില്ല

കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ നാളെ ഹാരാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേസിലെ പ്രതിയായ വീണ വിജയൻ. ഇഡിയുടെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ നാളെ ഹാജരാകാൻ സമൻസ് നൽകിയിരുന്നു.
ഇതിനെ തുടർന്നാണ് വീണ ഇഡി ഓഫീസിലേക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടികാണിച്ച് ഇമെയിൽ അയച്ചത്. സാധാരണ അനാരോഗ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള അവധി അപേക്ഷകൾ വൈദ്യപരിശോധനാ രേഖകൾ സഹിതം സമർപ്പിച്ചാൽ ഇഡി പരിഗണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് പ്രകാരം ലഭിച്ച സമൻസിൽ കക്ഷി നേരിട്ടിട്ടു ഹാജരാകണം എന്നാണ്.
അഭിഭാഷകൻ വഴി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടിയും സമർപ്പിക്കാമെന്നും വീണ ഇമെയിലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷയിലുള്ള ഇഡി നിലപാട് ഇന്ന് വീണയെ അറിയിക്കും. അവധി അനുവദിച്ചാലും അടുത്തു നൽകുന്ന തീയതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടി വരും.
വീണയോട് കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തിന് പണം ലഭിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരാക്കാനാണ് വീണയ്ക്ക് ഇഡി നൽകിയ നിർദ്ദേശം. ഇല്ലാത്ത ചെലവുകൾ കാണിച്ചു132 കൊടിയിലധികം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് സിഎംആർഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടന്നുവെന്ന എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തലിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിലാണ് വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇഡി വിളിപ്പിച്ചത്.
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