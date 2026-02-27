English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Massive drug bust in Kalady: കാലടിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 21 കിലോ കഞ്ചാവുമായി 4 ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ

Massive drug bust in Kalady: കാലടിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 21 കിലോ കഞ്ചാവുമായി 4 ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ

രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ ഓട്ടോ നിർത്തിയാണ് ലഹരിവേട്ട നടത്തിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 27, 2026, 01:59 PM IST
  • രണ്ടിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 21 കിലോ കഞ്ചാവുമായി നാല് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ
  • ഇവരെ കാലടി പോലീസും പെരുമ്പാവൂർ എഎസ്‌പിയും സംഘവും ചേർന്നാണ് പിടികൂടിയത്

Massive drug bust in Kalady: കാലടിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 21 കിലോ കഞ്ചാവുമായി 4 ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ

കൊച്ചി: രണ്ടിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 21 കിലോ കഞ്ചാവുമായി നാല് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ.  സംഭവം നടന്നത് കാലടിയിലാണ്.

Also Read: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, ശമ്പളവും പെൻഷനുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് തുടക്കം

പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശികളായ ബാപി മൊല്ല, സാദിഖുൽ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൾ എന്നിവരെ 16 കിലോ കഞ്ചാവുമായും മനൂർ  ഹുസൈനിനെ 6 കിലോ കഞ്ചാവുമായുമായാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇവരെ കാലടി പോലീസും പെരുമ്പാവൂർ എഎസ്‌പിയും സംഘവും  ചേർന്നാണ് പിടികൂടിയത്.  

രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നുള്ള മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ തടഞ്ഞാണ് സംഘം ഇവരിൽ നിന്നും ലഹരിമരുന്ന് പിടികൂടിയത്. ഒഡീഷയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ലഹരിമരുന്ന് ട്രെയിനിൽ ഇവർ ആലുവയിൽ എത്തിക്കുകയും വൻ വിലയിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതാണ്ട് 3000 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവർ ഒഡീഷയിൽ നിന്നും ലഹരിമരുന്ന് വാങ്ങുന്നത്. 

ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ലഹരിമരുന്ന് വിൽക്കുന്നത് കൂടുതലും ഏത്ര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും യുവാക്കക്കുമാണെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലഹരിക്കടത്തിന് പിന്നിൽ ഇവരെ കൂടാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം അന്വേഷണസമാകാം തിരയുന്നുണ്ട്. 

