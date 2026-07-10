/Massive Drug Bust In Kochi: മയക്കുമരുന്നുമായി ബോഡി ബിൽഡർ പിടിയിൽ; സംഭവം കൊച്ചിയിൽ

കൊച്ചി: മാരക മയക്കു മരുന്നുമായി ബോഡി ബിൽഡർ കൊച്ചിയിൽ പിടിയിൽ. പിടിയിലായത് എറണാകുളം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാദിഖ് ആണ്. ഇയാളിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് 391 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ്.
ബോഡി ബിൽഡർ കുടുങ്ങിയത് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ്. ഇയാളെ കുറിച്ച് ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന് ചില രഹസ്യ വിവരങ്ങള ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്.
ഇത് മാത്രമല്ല ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കഴിഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നടന്നത് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണ്. ഈ പണവും ;ലഹരി ഇടലടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാതാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ ലഹരിപ്പാർട്ടികളിലും ഇയാളുടെ സാനിധ്യം ഉള്ളതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കച്ചവടത്തിൽ ഇയാൾ മാത്രമേയുള്ളു അതോ ആരൊക്കെയാണ് കൂട്ടാളികൾ എന്ന കാര്യത്തിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
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