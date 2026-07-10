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Massive Drug Bust In Kochi: മയക്കുമരുന്നുമായി ബോഡി ബിൽഡർ പിടിയിൽ; സംഭവം കൊച്ചിയിൽ

Massive Drug Bust: രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 10, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:28 PM IST
Massive Drug Bust In Kochi: മയക്കുമരുന്നുമായി ബോഡി ബിൽഡർ പിടിയിൽ; സംഭവം കൊച്ചിയിൽ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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