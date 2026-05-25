/Massive Drug Bust In Kochi: 6 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു പേർ കൊച്ചിയിൽ പിടിയിൽ

രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് വാടകവീട് വളഞ്ഞ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ശേഖരം പിടികൂടിയത്
കൊച്ചി: ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി കൊച്ചിയിൽ പോലീസ് നടത്തുന്ന പരിശോധനക്കിടയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഇരുമ്പനത്തെ വാടകവീട് വളഞ്ഞ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൻ കഞ്ചാവ് ശേഖരം പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
പരിശോധനയിൽ 6 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിലായി. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ മഹ്ഫൂജ്, ഇസ്മാൻ എന്നിവരെയാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് പിടികൂടിയത്. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇരുവരും സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നാണ്.
നാർകോട്ടിക് സെൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ടിഡി സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊച്ചി സിറ്റി ഡാൻസാഫ് പ്രത്യേക സംഘം ഇരുമ്പനം ചുങ്കത്ത് റോഡിലുള്ള പ്രതികളുടെ വാടക വീട് വളഞ്ഞാണ് ഇവരെ സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്. ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന മുറിൽ നടത്തിയ വിശദമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ 6.112 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തി. നഗരത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി വൻതോതിൽ എത്തിച്ചതാണ് ഈ കഞ്ചാവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
പ്രതികളെയും ലഹരിമരുന്നും തുടർനടപടിക്കായി ലോക്കൽ പൊലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് കൊച്ചിയിലെ മറ്റ് ലഹരി മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ? എന്നും ഇത്രയും കഞ്ചാവ് ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയെന്നറിയാൻ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.