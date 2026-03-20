Kothamangalam Drug Bust: രാസലഹരിയുമായി 18 കാരിയും യുവാവും കോതമംഗലത്ത് പിടിയിൽ

പ്രതികൾ കോതമംഗലത്തെയും പരിസരത്തെയും വിവിധ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ രാസലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിവന്നിരുന്നവരാണ്‌.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 20, 2026, 10:25 AM IST
Read Also

  1. Massive Drug Bust In Kochi: കൊച്ചിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; എംഡിഎംഎയുമായി യുവതിയടക്കം 5 പേർ പിടിയിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
Horoscope March 19 2026: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope March 19 2026: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala DL 44 Lottery Result Today: ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി; ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിൽ?
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL 44 Lottery Result Today: ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി; ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിൽ?
കൊച്ചി: രാസലഹരിയുമായി യുവാവും യുവതിയും പിടിയിൽ. ഇടുക്കി പീരുമേട് സ്വദേശിയയായ 18 കാരി റിസാന ഫാത്തിമയേയും കോതമംഗലം സ്വദേശി അനന്തുപ്രസാദിനേയുമാണ് രാസലഹരിയുമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Also Read: ചക്രവാതച്ചുഴിയും ന്യൂനമർദ്ദപാത്തിയും; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

ഇവരിൽ നിന്നും 37.229 ഗ്രാം  എംഡിഎംഎയാണ് കണ്ടെടുത്തത് അതായത് ഏകദേശം രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം വിലവരും.  ഇവരിൽ നിന്നും മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 മൊബൈൽ ഫോണുകളും കസ്റ്റഡിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കോതമംഗലത്തെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. കോതമംഗലത്തെയും പരിസരത്തെയും കോളേജുകളിൽ റസാലഹരി വിൽപന നടത്തിവന്നിരുന്ന പ്രതികളെ എക്സൈസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.

Also Read: ഈ ജന്മസംഖ്യയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ സൂര്യനെപ്പോലെ തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ബസിൽ എംഡിഎംഎ യുമായി പെരുമ്പാപെരുമ്പാവൂരിൽ എത്തിയ റിസാന അനന്തുവിനെ ബൈക്കിൽ കോതമംഗലത്ത് എത്തുകയും.  കോഴിപ്പിള്ളി ലോഡ്ജിൽ നിന്നും ഇവരെ എക്സൈസ് മയക്കുമരുന്നുമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. റിസാന കോതമംഗലത്ത് പഠനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു. അടുത്തിടെ റിസാന പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപന തുടങ്ങുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

