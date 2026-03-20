Kothamangalam Drug Bust: രാസലഹരിയുമായി 18 കാരിയും യുവാവും കോതമംഗലത്ത് പിടിയിൽ

കൊച്ചി: രാസലഹരിയുമായി യുവാവും യുവതിയും പിടിയിൽ. ഇടുക്കി പീരുമേട് സ്വദേശിയയായ 18 കാരി റിസാന ഫാത്തിമയേയും കോതമംഗലം സ്വദേശി അനന്തുപ്രസാദിനേയുമാണ് രാസലഹരിയുമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇവരിൽ നിന്നും 37.229 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് കണ്ടെടുത്തത് അതായത് ഏകദേശം രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം വിലവരും. ഇവരിൽ നിന്നും മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 മൊബൈൽ ഫോണുകളും കസ്റ്റഡിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കോതമംഗലത്തെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. കോതമംഗലത്തെയും പരിസരത്തെയും കോളേജുകളിൽ റസാലഹരി വിൽപന നടത്തിവന്നിരുന്ന പ്രതികളെ എക്സൈസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.
ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ബസിൽ എംഡിഎംഎ യുമായി പെരുമ്പാപെരുമ്പാവൂരിൽ എത്തിയ റിസാന അനന്തുവിനെ ബൈക്കിൽ കോതമംഗലത്ത് എത്തുകയും. കോഴിപ്പിള്ളി ലോഡ്ജിൽ നിന്നും ഇവരെ എക്സൈസ് മയക്കുമരുന്നുമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. റിസാന കോതമംഗലത്ത് പഠനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു. അടുത്തിടെ റിസാന പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപന തുടങ്ങുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.