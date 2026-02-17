Massive Drug Bust In Palarivattom: പാലാരിവട്ടത്ത് വൻ ലഹരി വേട്ട; യുവതി അടക്കം 3 പേർ പിടിയിൽ

കൊച്ചി: വൻ ലഹരി മരുന്നുമായി മൂന്നു പേർ പാലാരിവട്ടത്ത് പിടിയിൽ. പാലാരിവട്ടം ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന് അടുത്തു നിന്നും 37.65 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായാണ് മൂന്നുപേർ ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത്.
Also Read: ലോകകപ്പില് ഓസ്ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി മികച്ച വിജയം നേടി ശ്രീലങ്ക
പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് നാർക്കോട്ടിക് സെൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ടിഡി സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്. പിടിയിലായത് ഫസീർ നാസർ, നാഫില, അലൻ ഡേവിഡ് എന്നിവരാണ്.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും
ഇതിനിടയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും ഇന്ന് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട നടന്നു. 300 കിലോ അഞ്ചവുമായി കരകുളം സ്വദേശി അഫ്സൽ സിറ്റി ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലാകുകയായിരുന്നു. പിടികൂടിയ കഞ്ചാവ് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് എത്തിച്ചത് ഏത് കൊണ്ടുവന്ന വാഹനം ഓടിച്ചത് അഫ്സൽ ആണ്. പ്രത്യേക സംഘത്തെ കഞ്ചാവ് കടത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ രൂപീകരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഇതൊരു വലിയ ശൃംഖലയാണെന്നും കൂടുതൽ പേര് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.