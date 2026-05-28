/Model Drown Death: പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ അപകടം; പെരുമ്പാവൂരിൽ മോഡൽ പാറമടയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

Model Drown Death: പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വെള്ളക്കെട്ടിൽ നീന്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.
കൊച്ചി: പെരുമ്പാവൂരില് പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിന് എത്തിയ മോഡലിന് ദാരുണാന്ത്യം. ഡല്ഹി അംബേദ്കര് നഗര് സ്വദേശി ദിയാന്ഷു ജോഷിയാണ് പാറമടയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചത്. പാറമടയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ നീന്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അപകടം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തുണിമില്ലിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനായാണ് അവർ ഇവിടെ എത്തിയത്. മൃതദേഹം പെരുമ്പാവൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇതിന് മുൻും ഈ പാറമടയില് യുവാക്കള് മുങ്ങി മരിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ടെന്നും അതേ തുടർന്ന് പാറമടയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരുന്നതായുമാണ് വിവരം.
അതിനിടെ കൊല്ലം ചിതറയിൽ മുൻ മന്ത്രി വീണ ജോർജും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽ പെട്ടു. മഴയിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റോഡിൽ നിന്നും തെന്നിമാറിയ കാർ സമീപത്തെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലും ബൈക്കിലുമിടിച്ചു. ആരുടെയും പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ല.
പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കനത്ത മഴയിൽ റോഡിൽ വെള്ളമുണ്ടായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിവരം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മറിഞ്ഞ് വീണു. കാറിന്റെ മുൻവശം പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്. അപകടത്തിന് ശേഷം വീണ ജോർജും കുടുംബവും മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.