VK Ebrahimkunju Funeral: മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ ഖബറടക്കം ഇന്ന്; സംസ്‌കാരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ

നാലു തവണ എംഎൽഎയും രണ്ടു തവണ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് ലീഗിലെ ജനകീയ നേതാവായിരുന്നു. 

കൊച്ചി: മുൻ മന്ത്രിയും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ വി കെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ കേരളം വിട നൽകും. ഖബറടക്കം ആലങ്ങാട് ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഇന്ന് 10 മണിയോടെ നടക്കും.

ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.  ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിവരെ ആലുവയിലെ വീട്ടിലും പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും. ശേഷം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ആയിരിക്കും സംസ്‌കാര  ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.   ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി മുസ്ലിം ലീഗ് മൂന്നു ദിവസത്തെ പൊതുപരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ഇന്നലെയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. ശ്വാസകോശ അർബുദത്തെ തുടർന്ന് ഏറെനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 

നാലു തവണ എംഎൽഎയും രണ്ടു തവണ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് ലീഗിലെ ജനകീയ നേതാവായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എംഎസ്എഫിലൂടെയായിരുന്നു. 

