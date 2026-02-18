Popular Front Activist Arrested: പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകൻ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ

കൊച്ചി: പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകൻ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി സ്വദേശി മൊയ്തീൻകുട്ടി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ. ആയുധ പരിശീലന കേസിൽ എൻഐഎയാണ് മൊയ്തീൻകുട്ടിയെ പിടികൂടിയത്.
2022 മുതൽ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഒളിവിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മൊയ്തീൻകുട്ടിയെ കുറച്ച് വിവരം കൈമാറുന്നവർക്ക് 7 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
മൊയ്തീൻകുട്ടി പുറം രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണോ അതോ പുറം രാജ്യത്തും നിന്നും വന്നപ്പോഴാണോ പിടിവീണത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
പേരിടും മുൻപേ വിവാദമായ സർക്കാർ ബ്രാൻഡി ഉടൻ വിപണിയിലേക്ക്
പേര് നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ വിവാദത്തിലായ സർക്കാർ ബ്രാൻഡി ഉടൻ വിപണിയിലേക്ക്. പാലക്കാട് മലബാർ ഡിസ്റ്റലറിയിൽ ഉത്പാദനം നടത്തുന്ന ബ്രാൻഡിയുടെ പേര് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടില്ലെങ്കിലും വിൽപണിയിൽ ഉടൻ എത്തുമെണ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫെബ്രുവരി 21 മുതലാണ് ഈ ബ്രാൻഡി വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. നേരത്തെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പേര് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ബ്രാൻഡിയുടെ വിലയും കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മദ്യത്തിന് പേരും ലോഗോയും നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് 10000 രൂപ പാരിതോഷികം നൽകുമെന്ന ബെവ്കോ എംഡിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വിവാദമായിരുന്നു. മദ്യ ഉപഭോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി എത്തിയതാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. ഹർജി പരിഗണിച്ചതോടെ പുതിയ ബ്രാൻഡിയ്ക്ക് പേര് നൽകുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
വിഷയത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബെവ്റേജസ് കോർപ്പറേഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ മദ്യത്തിന് പേരിടൽ മത്സരത്തെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി മലബാർ ഡിസ്റ്റലറീസിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാനായി മാർച്ച് 12 ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
