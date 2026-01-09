കൊച്ചി: ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ഇടനിലക്കാരിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ കേസിൽ പെരുമ്പാവൂര് കുറുപ്പംപടി സ്റ്റേഷനിലെ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്.
കേസിൽ എസ്ഐ അബ്ദുല് റൗഫ്, സിപിഒമാരായ സഞ്ജു ജോസ്, ഷക്കീര്, ഷഫീഖ് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ കുറുപ്പംപടി എസ്എച്ച്ഒയുടെ പങ്കും വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കും എന്നാണ് വിവരം. തട്ടിപ്പ് നടന്നത് എസ്എച്ച്ഒ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത്. എസ്എച്ച്ഒയുടെ അറിവോടെയാണോ പോലീസുകാർ 6.60 ലക്ഷം തട്ടിയതെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ സംശയം.
അന്വേഷണ വിധേയമായി നാല് പേരെയും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത് എറണാകുളം റൂറല് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയാണ്. വകുപ്പ് തല അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൂടുതൽ നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ വിവരം പുറത്തു വന്നതോടെ വിജിലന്സും പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
ഗുജറാത്തില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ഡിജിറ്റല് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു കേസിലെ പണം എത്തിയത് കേരളത്തിലെ ഒരു അക്കൗണ്ടിലാണെന്ന് മനസിലാക്കിയ ഗുജറാത്ത് പോലീസില് നിന്നുള്ള രണ്ടു പേര് ഈ മാസം നാലിന് പെരുമ്പാവൂരിലെത്തി. തുടര്ന്ന് പ്രതി താമസിക്കുന്നത് കുറുപ്പംപടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ കണ്ടെത്താന് സ്ഥലത്തെ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയപ്പോഴാണ് കള്ളി വെളിച്ചത്തായത്. ശേഷം പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് തന്റേതാണെങ്കിലും പണം എത്തിയത് തനിക്കല്ലെന്നും അക്കൗണ്ട് ഉടമ പോലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചത്. ശേഷം പണം യാഥാര്ത്ഥത്തില് കൈപ്പറ്റിയ ആളെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കുറുപ്പംപടി പോലീസ് കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇടനിലക്കാരായ പ്രതികളിൽ നിന്ന് 3.30 ലക്ഷം രൂപ വീതം 6.60 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയെന്നും ഇത് വീതം വെച്ചെടുത്തു എന്നുമാണ് കേസ്. ഡിസംബർ അഞ്ചിനായിരുന്നു പണം കൈമാറിയത്. വിവരം രഹസ്യമാക്കി വെച്ചെങ്കിലും സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് വിവരമറിയുകയും ഇക്കാര്യത്തിൽ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയുമായിരുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം കൈപ്പറ്റിയതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. പോലീസ് സേനയ്ക്കു തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ ഈ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് എസ്പി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് നാലു പേരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പണം കൈമാറിയവർ ഈ വിവരം വിജിലൻസിനെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം.
