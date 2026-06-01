കൊച്ചി: നീണ്ട 24 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്..! വാങ്ങിയ വീടിന്റെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ സ്വന്തം പേരിലേക്ക് മാറ്റാന് ഉടമ കാത്തിരുന്ന കാലയളവാണിത്. 1998-ൽ വാങ്ങിയ വീടിന്റെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ മാറ്റിക്കിട്ടാനാണ് തമ്മനം പള്ളത്ത് റോഡിലെ റീത്ത പി അന്തോണി അപേക്ഷ നൽകിയത്. ഉടമസ്ഥത മാറ്റുന്നതിനും സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻ 3 ഫേസ് ആക്കുന്നതിനുമായി 1998 മാർച്ച് 13നാണ് റീത്ത അപേക്ഷ നൽകിയത്.
വൈദ്യുതി ബോർഡ് പാലാരിവട്ടം സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ 9,200 രൂപ ഫീസും ഇതിനായി അടച്ചു. അപേക്ഷ നൽകി നാലു മാസത്തിന് ശേഷം ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ഉടമാവകാശം മാറ്റിയിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റിയായി നൽകിയ 3,000 രൂപ അപേക്ഷകയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടില്ല. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഇതിനു കാരണം തേടിയപ്പോൾ അപേക്ഷ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും സെക്യൂരിറ്റി തുക അടച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് മറുപടി നൽകിയത്.
ഒടുവിൽ 2022 നവംബർ 3ന് ഉടമാവകാശം മാറ്റി നൽകി. എന്നിട്ടും സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് സംബന്ധിച്ച തർക്കം തീർന്നിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ 2023, ഫെബ്രുവരി 4ന് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റായി 2,950 രൂപ വരവുവച്ചു. 50 രൂപയുടെ കുറവു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, 50 രൂപ 1998ൽ തന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ വരവുവച്ചു എന്നുമാണ് മറുപടി ലഭിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് പരാതിക്കാരി ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിച്ചു.
ഇതോടെ പരാതിക്കാരന് നാലര ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധിയായിട്ടുണ്ട്. ഉടമാവകാശം വൈകിപ്പിച്ച 8987 ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 50 രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനായിരുന്നു വിധി. സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരവുവയ്ക്കാത്തതിനു 24 വർഷത്തേക്കു 18 % പിഴപ്പലിശ നൽകാനും നിർദേശിച്ചു. മുൻഗണന ലഭിക്കാൻ ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ട് മുൻഗണന നൽകാതിരുന്നതിനും പിഴപ്പലിശ നൽകണമെന്നും ഓംബുഡ്സ്മാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
