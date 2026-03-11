PM Modi Inauguration Controversy: പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചു, മരുമകനെയും കുടുംബത്തേയും വിളിക്കണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത്?

കൊച്ചി: ദേശീയപാതയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ രംഗത്ത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ആയിരുന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ രൂക്ഷ പ്രതികരണം.
മന്ത്രിയുടെ പേരില്ലാത്തത് ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് ആയിക്കോട്ടെയെന്നും കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോള് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം മരുമകനെയും കുടുംബത്തെയും വിളിക്കണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് ചോദിച്ചത്.
ആര് കൂടെ വരണം എന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും ഇത് ആവശ്യമില്ലാതെ വിവാദമുണ്ടാക്കുകയാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി ഒരു മാസമേ ഉള്ളുവെന്നും അതിനിടയിൽ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുന്ന ദേശീയപാത 66 ന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയില് നിന്നും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. എന്എച്ച് 66 തലപ്പാടി- ചെങ്കള, വെങ്ങളം-രാമനാട്ടുകര ആറ് വരിപ്പാതയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്നാണ് മന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കിയത്.
കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നിതിന് ഗഡ്കരി, ഹര്ദീപ് സിങ് പുരി, പ്രഹ്ളാദ് വെങ്കടേഷ് ജോഷി, അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്, അജയ് തംത, ഹര്ഷ് മല്ഹോത്ര, കമലേഷ് പസ്വാന്, ഡോ. ചന്ദ്രശേഖര് പൈമ്മസാനി, സുരേഷ് ഗോപി, ശ്രീപാദ് യെസ്സോ നായിക്, വി സോമണ്ണ, രവ്നീത് സിംഗ്, ജോര്ജ് കുര്യന് എന്നിവരും സംസ്ഥാന ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആര്ലേക്കര്, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, മന്ത്രിമാരായ കെ കൃഷ്ണന്കുട്ടി, എം ബി രാജേഷ് എന്നിവര്ക്കാണ് ക്ഷണമുള്ളത്. എംപിമാരായ ബെന്നി ബെഹനാന്, ഹൈബി ഈഡന്, ഉമ തോമസ് എംഎല്എ എന്നിവര്ക്കും കൊച്ചിയില് വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണമുണ്ട്. മുന് കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി എന്ന പേരില് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ പരിപാടിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദേശീയപാത നിര്മാണത്തില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ച മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പരിപാടിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ഇതാണ് വിവാദമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
