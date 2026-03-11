English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • PM Modi Inauguration Controversy: പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചു, മരുമകനെയും കുടുംബത്തേയും വിളിക്കണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത്?

PM Modi Inauguration Controversy: പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചു, മരുമകനെയും കുടുംബത്തേയും വിളിക്കണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത്?

പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയപാതയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 11, 2026, 12:11 PM IST
  • ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
  • തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ആയിരുന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ രൂക്ഷ പ്രതികരണം

Read Also

  1. National Highway Inauguration: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയപാതാ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി റിയാസിന് ക്ഷണമില്ല; പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും

Trending Photos

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം
Gold Rate Today: ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂടി; ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today: ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂടി; ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
PM Modi Inauguration Controversy: പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചു, മരുമകനെയും കുടുംബത്തേയും വിളിക്കണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത്?

കൊച്ചി: ദേശീയപാതയുടെ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ രംഗത്ത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ആയിരുന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ രൂക്ഷ പ്രതികരണം. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയപാതാ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി റിയാസിന് ക്ഷണമില്ല; പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും

മന്ത്രിയുടെ പേരില്ലാത്തത് ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് ആയിക്കോട്ടെയെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം മരുമകനെയും കുടുംബത്തെയും വിളിക്കണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ചോദിച്ചത്. 

ആര് കൂടെ വരണം എന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും ഇത് ആവശ്യമില്ലാതെ വിവാദമുണ്ടാക്കുകയാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി ഒരു മാസമേ ഉള്ളുവെന്നും അതിനിടയിൽ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

Also Read: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുന്ന ദേശീയപാത 66 ന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയില്‍ നിന്നും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. എന്‍എച്ച് 66 തലപ്പാടി- ചെങ്കള, വെങ്ങളം-രാമനാട്ടുകര ആറ് വരിപ്പാതയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ നിന്നാണ് മന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കിയത്. 

കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നിതിന്‍ ഗഡ്കരി, ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി, പ്രഹ്ളാദ് വെങ്കടേഷ് ജോഷി, അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍, അജയ് തംത, ഹര്‍ഷ് മല്‍ഹോത്ര, കമലേഷ് പസ്വാന്‍, ഡോ. ചന്ദ്രശേഖര്‍ പൈമ്മസാനി, സുരേഷ് ഗോപി, ശ്രീപാദ് യെസ്സോ നായിക്, വി സോമണ്ണ, രവ്നീത് സിംഗ്, ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍ എന്നിവരും സംസ്ഥാന ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആര്‍ലേക്കര്‍, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍, മന്ത്രിമാരായ കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി, എം ബി രാജേഷ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് ക്ഷണമുള്ളത്. എംപിമാരായ ബെന്നി ബെഹനാന്‍, ഹൈബി ഈഡന്‍, ഉമ തോമസ് എംഎല്‍എ എന്നിവര്‍ക്കും കൊച്ചിയില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണമുണ്ട്. മുന്‍ കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി എന്ന പേരില്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദേശീയപാത നിര്‍മാണത്തില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ച മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ഇതാണ് വിവാദമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

PM ModiKochi visitPM Modi Inauguration ControversyCM Pinarayi VijayanRajeev Chandrashekhar

Trending News