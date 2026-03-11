English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Modi Kerala Visit: എൻഡിഎ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 11, 2026, 07:41 AM IST
  • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ
  • ഇന്ന് തേവര മുതൽ എംജി റോഡ് വരെ നീളുന്ന റോഡ് ഷോയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും

കൊച്ചി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തും. ഇന്ന് തേവര മുതൽ എംജി റോഡ് വരെ നീളുന്ന റോഡ് ഷോയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും.

Also Read: കെജി സനൽകുമാർ പുതിയ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായേക്കും

വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിക്കും

പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല റെയിൽവെ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും. ഏകദേശം 10800 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നിർവഹിക്കുന്നത്. ചടങ്ങിൽ എറണാകുളത്തു നിന്നും തൃശൂരിൽ നിന്നും അറ ലക്ഷം പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചാടാൻഫ്‌ഗിൽ കേന്ദ്ര നേതാക്കളും, ട്വന്റി20, ബിഡിജെഎസ് തുടങ്ങി എൻഡിഎയിലെ പന്ത്രണ്ടോളം പാർട്ടികളുടെ പ്രമുഖരും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കും. 

11:30 നാണ് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുക

രാവിലെ 11:30 നാണ് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുക. ശേഷം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നാവികസേനയുടെ ഐഎൻഎസ് ഗരുഡ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തും. അവിടന്ന് റോഡ് മാർഗം മാറൈൻഡ്രൈവിലെത്തി സുവർണ്ണ ജൂബിലി സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും. അവിടന്ന് കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിലും ഹിഷാം റോഡ് ഷോ നടത്തി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിലെത്തും.

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിക്കും

12:30 ഓടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. ശേഷം ഏകദേശം 2 മണിയോടെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകും. ഈ വർഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനം.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

PM ModiKochiKerala visitKerala Assembly Election 2026Election campaign

